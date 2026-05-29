Nova música de Ariana Grande é uma indireta aos fãs?

Ariana Grande lançou nesta sexta-feira, 29, o single “hate that i made you love me”, primeira amostra de seu próximo álbum de estúdio, "Petal".

A música chega acompanhada de um lyric video e inaugura oficialmente uma nova fase artística da cantora.

A faixa foi escrita e produzida por Ariana ao lado de seus colaboradores de longa data, Ilya Salmanzadeh e Max Martin, dupla responsável por alguns dos maiores sucessos de sua carreira.

Segundo a artista, trata-se de “uma das músicas favoritas” que já escreveu.

Primeiro capítulo de 'Petal'

“hate that i made you love me” é o primeiro single oficial do oitavo álbum de estúdio de Ariana Grande.

O projeto tem lançamento previsto para 31 de julho e sucede "Eternal Sunshine", disco que explorou momentos turbulentos da vida pessoal da cantora.

Em entrevistas e publicações recentes, Ariana descreveu o novo álbum como uma obra marcada por crescimento, transformação e resistência.

A metáfora das pétalas surgindo em meio a cenários difíceis parece servir como conceito central do trabalho.

A música é uma indireta para os fãs?

Diferentemente de alguns de seus hits mais explosivos, o novo single aposta em uma atmosfera mais contida, melancólica e emocional, enquanto a letra toca em questões ligadas à fama, à exposição pública e às expectativas projetadas sobre a artista ao longo dos anos.

Nas primeiras horas após o lançamento, a música gerou intensa movimentação nas redes sociais.

Muitos fãs perceberam que o single é sobre a relação de Ariana com seus admiradores, principalmente em trechos como:

“Eu aguentei suas projeções quando você se sentiu inseguro

Me diga, porque é assim?

Porque você odeia ver mulheres resistindo?

É minha minha culpa que você me deu todos os seus corações?

Ou do seu próprio acordo? Eu não acho que seja [minha]”.

não aguento que a ariana posta um textão pra dizer que ama os fãs logo antes de lançar um música cascando todos eles — 𝔉𝔯𝔞𝔞𝔫 (@fraanfuui) May 29, 2026

como pode a ariana ser uma das únicas artistas que eu vejo escrevendo musicas claramente reclamando dos fãs e esse povo não pega a indireta — isa ✧ ꕤ (@isadojude) May 29, 2026

senti que essa música foi para os fãs e eu tô sentindo como se a ariana estivesse brigando cmg https://t.co/3hz4vVIR47 — jenner ꕤ (@jrbuterar) May 29, 2026

O lançamento também reforça o retorno da cantora ao foco musical após um período dedicado à atuação, incluindo os projetos ligados à franquia "Wicked".