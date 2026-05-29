Ariana Grande lança nova música nesta sexta-feira; ouça

Ariana Grande está de volta. A cantora lançou, nesta sexta-feira, 29, a música “Hate That I Made You Love Me”. O single é a primeira amostra do seu próximo álbum “Petal”.

Nas redes sociais, Ariana definiu a faixa como “uma das minhas músicas favoritas que já escrevi”. Ela também destacou os produtores envolvidos no projeto: os veteranos Max Martin e Ilya Salmanzadeh, colaboradores frequentes da artista em alguns dos maiores sucessos de sua carreira.

O lançamento antecede a chegada do seu oitavo álbum de estúdio da cantora, previsto para 31 de julho. O disco sucede “Eternal Sunshine”, trabalho lançado originalmente em 2024 e expandido depois com a edição deluxe “Brighter Days Ahead”.

Álbum será mais 'intenso'

Em entrevistas recentes, Ariana descreveu “Petal” como um álbum mais impulsivo, intenso e menos preocupado com filtros criativos.

A cantora chegou a afirmar que o projeto nasceu de um momento de libertação pessoal após anos tentando reconstruir sua relação com a música e com a exposição pública.

O projeto será lançado pela gravadora Republic Records e terá produção executiva de Ariana e Ilya, produtor sueco-persa que coproduziu e coescreveu grande parte do álbum "Eternal Sunshine" e emplacou sucessos com Taylor Swift e Sam Smith, entre muitos outros.

The Eternal Sunshine Tour

Além do lançamento do disco, 2026 também marca o retorno de Ariana aos palcos com a “Eternal Sunshine Tour”, sua primeira turnê em anos.

A turnê começa em 6 de junho e terá 41 shows. Todas as apresentações estão com ingressos esgotados. A agenda inclui apresentações nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino Unido. Nenhuma data foi anunciada para a América do Sul.

Em entrevistas anteriores durante a promoção dos filmes de Wicked, em que cantora foi uma das personagens principais, Ariana afirmou que esta deverá ser sua última turnê por um bom tempo.