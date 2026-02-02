BBB 26: como funciona o 'Tá com Nada'?

Ele voltou, o mais temido! A casa mais vigiada do Brasil entrou para o temido "Tá Com Nada", uma penalidade que suspende praticamente todas as regalias dos participantes.

A produção do programa decidiu aplicar essa punição nessa segunda-feira, 2, depois que os brothers extrapoleram o Vacilômetro do BBB, termômetro que mede as punições que os participantes tomam por infringir as regras.

Como funciona e o que é proibido?

Entrar no "Tá com Nada" significa que todos os moradores, incluindo os que estavam no VIP, perdem acesso às vantagens que tinham. A geladeira e os armários da casa são lacrados e os alimentos e itens que restavam são “confiscados”, deixando os confinados com apenas o essencial para sobreviver por um período indeterminado, como arroz, feijão, café e goiabada.

Ao contrário da Xepa, onde já há restrições comparadas ao VIP, o "Tá com Nada" limita a alimentação a itens básicos de sobrevivência definidos pela produção. Isso costuma impactar o humor e as dinâmicas internas, porque a convivência se torna ainda mais difícil com menos conforto e comida. O "Tá com Nada" geralmente permanece ativo até a próxima formação de líder, no caso, na próxima quinta-feira.

Como aconteceu?

Os participantes já vinham preocupados com a quantidade de vacilos na casa durante a semana, principalmente após os vacilos de Juliano, por não ter feito o Raio-X (punição gravíssima que desconta 500 estalecas) e Maxiane, por ter saído do Quarto do Líder e deixando Marciele dormindo (também uma punição gravíssima).

De propósito, após ser indicada para o Paredão e numa briga contra a casa, Ana Paula Renault não fez o Raio-X, enquanto Milena, que estava na Xepa, comeu a comida do VIP. Ambas as punições também são gravíssimas e, com isso, todos a casa foi para o "Tá com Nada".

finalmente todo mundo no “tá com nada” obrigado ana paula e tia milena pelo entretenimento quem não gostou pede pra sair #bbb26 pic.twitter.com/bhM2ZdISB3 — PAIVA (@paiva) February 2, 2026

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.