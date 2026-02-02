BBB 26: como funciona o 'Tá com Nada'?

BBB 26: Castigo deixa os brothers apenas com itens básicos de sobrevivência (TV Globo)
Ele voltou, o mais temido! A casa mais vigiada do Brasil entrou para o temido "Tá Com Nada", uma penalidade que suspende praticamente todas as regalias dos participantes.
A produção do programa decidiu aplicar essa punição nessa segunda-feira, 2, depois que os brothers extrapoleram o Vacilômetro do BBB, termômetro que mede as punições que os participantes tomam por infringir as regras.
Entrar no "Tá com Nada" significa que todos os moradores, incluindo os que estavam no VIP, perdem acesso às vantagens que tinham. A geladeira e os armários da casa são lacrados e os alimentos e itens que restavam são “confiscados”, deixando os confinados com apenas o essencial para sobreviver por um período indeterminado, como arroz, feijão, café e goiabada.
Ao contrário da Xepa, onde já há restrições comparadas ao VIP, o "Tá com Nada" limita a alimentação a itens básicos de sobrevivência definidos pela produção. Isso costuma impactar o humor e as dinâmicas internas, porque a convivência se torna ainda mais difícil com menos conforto e comida. O "Tá com Nada" geralmente permanece ativo até a próxima formação de líder, no caso, na próxima quinta-feira.
Os participantes já vinham preocupados com a quantidade de vacilos na casa durante a semana, principalmente após os vacilos de Juliano, por não ter feito o Raio-X (punição gravíssima que desconta 500 estalecas) e Maxiane, por ter saído do Quarto do Líder e deixando Marciele dormindo (também uma punição gravíssima).
De propósito, após ser indicada para o Paredão e numa briga contra a casa, Ana Paula Renault não fez o Raio-X, enquanto Milena, que estava na Xepa, comeu a comida do VIP. Ambas as punições também são gravíssimas e, com isso, todos a casa foi para o "Tá com Nada".
