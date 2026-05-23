Albert Einstein pode ter deixado pista sobre o que veio antes do Big Bang

Esqueça a ideia de um atalho cósmico capaz de levar uma nave de um lado ao outro do universo. A ponte mais famosa associada a Albert Einstein talvez não seja um túnel pelo espaço, mas algo mais estranho: uma ligação entre duas direções do tempo.

Essa é a proposta de uma nova interpretação sobre as chamadas pontes de Einstein-Rosen, estruturas matemáticas apresentadas em 1935 por Einstein e pelo físico Nathan Rosen.

Por décadas, elas foram tratadas como a origem teórica dos buracos de minhoca, populares na ficção científica como passagens entre regiões distantes do cosmos.

O novo estudo, descrito em artigo publicado na revista científica Iop Science, propõe outra leitura. Em vez de funcionar como um portal espacial, a ponte de Einstein-Rosen poderia representar um espelho no espaço-tempo.

Nesse modelo, a estrutura conectaria dois componentes de um mesmo estado quântico. Um em que o tempo flui para a frente e outro em que ele flui para trás.

A ponte que virou buraco de minhoca

Einstein e Rosen não estavam tentando criar uma teoria sobre viagens espaciais. O objetivo era descobrir como partículas se comportam em regiões de gravidade extrema.

Em 1935, os dois físicos propuseram uma “ponte” matemática entre duas cópias perfeitamente simétricas do espaço-tempo. A ideia buscava manter consistência entre a gravidade e a física quântica.

A associação com buracos de minhoca veio décadas depois, quando físicos passaram a especular sobre a possibilidade de atravessar de um lado do espaço-tempo para outro.

Essas análises, no entanto, também indicaram o limite da ideia. Dentro da relatividade geral, a travessia seria proibida, e a ponte se fecharia mais rápido do que a luz conseguiria atravessá-la.

Por isso, as pontes de Einstein-Rosen são descritas como estruturas matemáticas instáveis e não observáveis, não como portais físicos.

Duas setas do tempo

A nova interpretação parte de uma questão central da física moderna sobrecomo conciliar a mecânica quântica, que descreve partículas nas menores escalas, com a relatividade geral, que descreve gravidade e espaço-tempo.

A maior parte das leis fundamentais da física não distingue passado e futuro. Se o tempo ou o espaço forem invertidos nas equações, as leis continuam válidas.

Ao levar essa simetria em conta, os autores propõem que a ponte de Einstein-Rosen não liga dois lugares distantes. Ela ligaria duas setas microscópicas do tempo.

Em situações comuns, físicos escolhem uma única direção temporal e ignoram o componente reverso. Perto de buracos negros ou em universos em expansão e colapso, os dois sentidos precisariam entrar na conta.

Segundo os autores, essa inclusão é necessária para uma descrição quântica completa e reversível, mesmo na presença da gravidade.

O paradoxo dos buracos negros

A hipótese também tenta responder ao paradoxo da informação dos buracos negros. Em 1974, Stephen Hawking mostrou que buracos negros emitem radiação e podem evaporar.

O problema é que isso parecia apagar as informações sobre tudo o que caiu neles, em conflito com a mecânica quântica, segundo a qual a evolução de um sistema deve preservar informação.

Na nova interpretação, a informação não desaparece ao cruzar o horizonte de eventos, ponto a partir do qual nada retorna. Ela continuaria evoluindo, mas ao longo da direção temporal oposta e refletida.

O paradoxo surgiria apenas quando o horizonte é descrito por uma única seta do tempo levada ao infinito. Com as duas direções incluídas, nada seria verdadeiramente perdido, segundo os autores.

O Big Bang como transição

A interpretação também abre espaço para a possibilidade cosmológica de que o Big Bang pode não ter sido o começo absoluto.

No modelo descrito pelos autores, ele poderia ter sido um salto quântico, ou uma transição entre duas fases de evolução cósmica com sentidos temporais opostos.

Nesse cenário, buracos negros poderiam funcionar como pontes entre épocas cosmológicas diferentes, não como túneis espaciais.

O universo observável poderia ser o interior de um buraco negro formado em outro cosmos. Esse buraco teria surgido a partir do colapso de uma região fechada do espaço-tempo, passado por uma transição e começado a se expandir como o universo atual.

Se essa hipótese estiver correta, relíquias da fase anterior poderiam sobreviver à transição e reaparecer no universo em expansão.

Entre essas relíquias estariam buracos negros menores. Parte da matéria invisível atribuída à matéria escura poderia ser formada por esses objetos, segundo o artigo.

O que pode ser observado

Os autores também apontam que a radiação cósmica de fundo, o brilho remanescente do Big Bang, pode ser um possível indício dessa estrutura.

Essa radiação apresenta uma pequena assimetria persistente, com preferência por uma orientação espacial em relação à sua imagem espelhada.

A anomalia intriga cosmólogos há duas décadas. Segundo o artigo, modelos padrão atribuem baixa probabilidade a esse sinal, a menos que componentes quânticos espelhados sejam incluídos.

Sem ficção científica

A nova leitura não oferece viagens no tempo, atalhos entre galáxias nem buracos de minhoca de ficção científica.

O que ela propõe é uma descrição quântica da gravidade em que o espaço-tempo preserva um equilíbrio entre direções opostas do tempo.

Segundo os autores, a hipótese não substitui a relatividade de Einstein nem a física quântica. A proposta é completar as duas.

A ponte de Einstein-Rosen, nesse modelo, não levaria a outro ponto do espaço. Ela apontaria para uma ideia mais difícil de imaginar — em escalas microscópicas e em um universo que pode ter passado por um salto quântico,