BBB 26: Gabriela lidera emojis negativos no Queridômetro após Sincerão

Esta terça-feira, 27, no BBB 26 foi marcada por movimentações intensas no Queridômetro, ferramenta em que os participantes avaliam uns aos outros com diferentes emojis negativos e positivos. Após o Sincerão, Gabriela acabou sendo uma das mais avaliadas negativamente, somando 13 reações desfavoráveis por parte dos colegas de confinamento.

O embate entre Gabriela e Babu durante a dinâmica do Sincerão, quando opiniões foram expostas de maneira franca, parece ter influenciado diretamente a percepção dos demais participantes dentro da casa. Além de Gabriela, Matheus também registrou a mesma quantidade de emojis negativos.

Os emojis mais usados pelos confinados foram símbolos que expressam rejeição ou desaprovação: foram distribuídos 42 "malas", 21 "cobras e 16 "vômitos".

Saiba quem recebeu vômito: