BBB 26: Gabriela lidera emojis negativos no Queridômetro após Sincerão

BBB 26: Matheus e Gabriela são os campeões de emojis negativos nessa terça-feira (TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 19h25.
Esta terça-feira, 27, no BBB 26 foi marcada por movimentações intensas no Queridômetro, ferramenta em que os participantes avaliam uns aos outros com diferentes emojis negativos e positivos. Após o Sincerão, Gabriela acabou sendo uma das mais avaliadas negativamente, somando 13 reações desfavoráveis por parte dos colegas de confinamento.
O embate entre Gabriela e Babu durante a dinâmica do Sincerão, quando opiniões foram expostas de maneira franca, parece ter influenciado diretamente a percepção dos demais participantes dentro da casa. Além de Gabriela, Matheus também registrou a mesma quantidade de emojis negativos.
Os emojis mais usados pelos confinados foram símbolos que expressam rejeição ou desaprovação: foram distribuídos 42 "malas", 21 "cobras e 16 "vômitos".