Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: Gabriela lidera emojis negativos no Queridômetro após Sincerão

Avaliações entre confinados refletem clima tenso na casa depois da dinâmica

BBB 26: Matheus e Gabriela são os campeões de emojis negativos nessa terça-feira (TV Globo)

BBB 26: Matheus e Gabriela são os campeões de emojis negativos nessa terça-feira (TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 19h25.

Esta terça-feira, 27, no BBB 26 foi marcada por movimentações intensas no Queridômetro, ferramenta em que os participantes avaliam uns aos outros com diferentes emojis negativos e positivos. Após o Sincerão, Gabriela acabou sendo uma das mais avaliadas negativamente, somando 13 reações desfavoráveis por parte dos colegas de confinamento.

O embate entre Gabriela e Babu durante a dinâmica do Sincerão, quando opiniões foram expostas de maneira franca, parece ter influenciado diretamente a percepção dos demais participantes dentro da casa. Além de Gabriela, Matheus também registrou a mesma quantidade de emojis negativos.

Os emojis mais usados pelos confinados foram símbolos que expressam rejeição ou desaprovação: foram distribuídos 42 "malas", 21 "cobras e 16 "vômitos".

Saiba quem recebeu vômito:

  • Solange Couto enviou o emoji de "vômito" para Jonas;
  • Maxiane enviou o emoji de "vômito" para Ana Paula Renault;
  • Maxiane enviou o emoji de "vômito" para Milena;
  • Brigido enviou o emoji de "vômito" para Ana Paula Renault;
  • Brigido enviou o emoji de "vômito" para Juliano Floss;
  • Brigido enviou o emoji de "vômito" para Leandro;
  • Brigido enviou o emoji de "vômito" para Milena;
  • Paulo Augusto enviou o emoji de "vômito" para Ana Paula Renault;
  • Paulo Augusto enviou o emoji de "vômito" para Leandro;
  • Paulo Augusto enviou o emoji de "vômito" para Milena;
  • Juliano Floss enviou o emoji de "vômito" para Gabriela;
  • Juliano Floss enviou o emoji de "vômito" para Jonas;
  • Matheus enviou o emoji de "vômito" para Ana Paula Renault;
  • Matheus enviou o emoji de "vômito" para Milena;
  • Sol Vega enviou o emoji de "vômito" para Juliano Floss;
  • Ana Paula enviou o emoji de "vômito" para Matheus;

 Saiba quem recebeu mala:

  • Solange Couto enviou "mala" para Brigido;
  • Solange Couto enviou "mala" para Edilson;
  • Solange Couto enviou "mala" para Matheus;
  • Maxiane enviou "mala" para Gabriela;
  • Maxiane enviou "mala" para Juliano Floss;
  • Maxiane enviou "mala" para Leandro;
  • Maxiane enviou "mala" para Matheus;
  • Samira enviou "mala" para Alberto Cowboy;
  • Samira enviou "mala" para Babu;
  • Samira enviou "mala" para Brigido;
  • Samira enviou "mala" para Matheus;
  • Brigido enviou "mala" para Babu;
  • Brigido enviou "mala" para Matheus;
  • Marciele enviou "mala" para Gabriela;
  • Marciele enviou "mala" para Jordana;
  • Marciele enviou "mala" para Matheus;
  • Breno enviou "mala" para Brigido;
  • Breno enviou "mala" para Matheus;
  • Chaiany enviou "mala" para Milena;
  • Jonas enviou "mala" para Gabriela;
  • Jonas enviou "mala" para Sol Vega;
  • Milena enviou "mala" para Alberto Cowboy;
  • Milena enviou "mala" para Chaiany;
  • Milena enviou "mala" para Marciele
  • Marcelo enviou "mala" para Ana Paula Renault;
  • Marcelo enviou "mala" para Brigido;
  • Marcelo enviou "mala" para Gabriela;
  • Marcelo enviou "mala" para Milena;
  • Paulo Augusto enviou "mala" para Babu;
  • Sarah enviou "mala" para Babu;
  • Sarah enviou "mala" para Leandro;
  • Matheus enviou "mala" para Breno;
  • Matheus enviou "mala" para Gabriela;
  • Matheus enviou "mala" para Jordana;
  • Matheus enviou "mala" para Marcelo;
  • Jordana enviou "mala" para Babu;
  • Jordana enviou "mala" para Juliano Floss;
  • Jordana enviou "mala" para Matheus;
  • Ana Paula enviou "mala" para Gabriela;
  • Ana Paula enviou "mala" para Sol Vega;
  • Edilson enviou "mala" para Leandro;
  • Gabriela enviou "mala" para Marcelo;
  • Babu enviou "mala" para Brigido.

Saiba quem recebeu mentiroso:

  • Samira enviou "mentiroso" para Jonas;
  • Brigido enviou "mentiroso" para Samira;
  • Marciele enviou "mentiroso" para Milena;
  • Jonas enviou "mentiroso" para Juliano Floss;
  • Jonas enviou "mentiroso" para Milena;
  • Alberto enviou "mentiroso" para Leandro;
  • Milena enviou "mentiroso" para Jonas;
  • Milena enviou "mentiroso" para Maxiane;
  • Juliano Floss enviou "mentiroso" para Alberto Cowboy;
  • Matheus enviou "mentiroso" para Leandro;
  • Jordana enviou "mentiroso" para Marciele;
  • Ana Paula Renault enviou "mentiroso" para Marcelo;
  • Babu enviou "mentiroso" para Jonas;

Saiba quem recebeu alvo:

  • Chaiany enviou "alvo" para Jonas;
  • Chaiany enviou "alvo" para Sarah;
  • Leandro enviou "alvo" para Alberto Cowboy;
  • Leandro enviou "alvo" para Brigido;
  • Leandro enviou "alvo" para Edilson;
  • Leandro enviou "alvo" para Gabriela;
  • Leandro enviou "alvo" para Jonas;
  • Leandro enviou "alvo" para Jordana;
  • Leandro enviou "alvo" para Matheus;
  • Leandro enviou "alvo" para Paulo Augusto;
  • Leandro enviou "alvo" para Sarah;
  • Sarah enviou "alvo" para Ana Paula Renault;
  • Jordana enviou "alvo" para Ana Paula Renault;
  • Jordana enviou "alvo" para Gabriela;
  • Jordana enviou "alvo" para Leandro;
  • Jordana enviou "alvo" para Milena;
  • Ana Paula Renault enviou "alvo" para Brigido;
  • Ana Paula Renault enviou "alvo" para Jonas;
  • Ana Paula Renault enviou "alvo" para Jordana;
  • Ana Paula Renault enviou "alvo" para Maxiane;
  • Ana Paula Renault enviou "alvo" para Sarah;

Saiba quem recebeu cobra:

  • Solange Couto enviou "cobra" para Gabriela;
  • Brigido enviou "cobra" para Breno;
  • Brigido enviou "cobra" para Marcelo;
  • Jonas enviou "cobra" para Ana Paula Renault;
  • Milena enviou "cobra" para Brigido;
  • Milena enviou "cobra" para Gabriela;
  • Milena enviou "cobra" para Jordana;
  • Milena enviou "cobra" para Matheus;
  • Milena enviou "cobra" para Sarah;
  • Milena enviou "cobra" para Sol Vega;
  • Marcelo enviou "cobra" para Matheus;
  • Juliano Floss enviou "cobra" para Brigido;
  • Juliano Floss enviou "cobra" para Jordana
  • Juliano Floss enviou "cobra" para Matheus;
  • Juliano Floss enviou "cobra" para Samira;
  • Juliano Floss enviou "cobra" para Sarah;
  • Matheus enviou "cobra" para Juliano Floss;
  • Sol Vega enviou "cobra" para Ana Paula Renault;
  • Sol Vega enviou "cobra" para Milena;
  • Ana Paula Renault enviou "cobra" para Alberto Cowboy;
  • Edilson enviou "cobra" para Milena;
Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

Quando será o Grammy 2026? Veja a data da principal premiação da indústria da música

Presente 'macabro'? Babu revela o que ex-BBB 20 recebeu por correio

Veja quais são os 200 melhores álbuns do século XXI, segundo a Billboard

Crise na compra de ingressos para show de Harry Styles mobiliza deputados

Mais na Exame

Pop

Quando será o Grammy 2026? Veja a data da principal premiação da indústria da música

Brasil

Ronaldo Caiado diz que está em busca de novo partido para disputar a presidência

Mercados

Ibovespa fecha aos 181 mil pontos e caminha para melhor mês em 16 anos

Ciência

Ave gigante considerada extinta desde 1898 é redescoberta graças a uma pegada