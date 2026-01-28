'Antes eu era a bomba', comenta Karol Conká, nova contratada da Globo

Karol Conká esteve nas ruas na última terça-feira, 27, para conversar com o público em um especial do Flash BBB sobre a segunda eliminação do Big Brother Brasil 26. Em clima de descontração, a cantora e ex-participante ouviu torcedores sobre a dinâmica do Sincerão e quem, segundo eles, merecia ganhar a “bomba” na brincadeira.

Durante as entrevistas ela não apenas ouviu opiniões dos espectadores sobre a temporada atual, como aproveitou para comentar sobre sua própria trajetória no reality.

No papo com os fãs, Karol Conká citou sua participação no BBB 21 de forma bem-humorada e fez uma reflexão sobre sua imagem pública.

“Antes eu era a própria bomba, agora sou uma nova mulher”, afirmou a artista ao brincar com o icônico meme que a acompanha desde sua participação anterior no reality.

A fala repercute em um momento em que a rapper voltou à programação da Globo como repórter de rua para conversar com o público sobre os acontecimentos do programa.

Relembre sua trajetória

A cantora Karol Conká ficou marcada na história do TV brasileira por sua participação no BBB 21, quando foi eliminada com o maior índice de rejeição do programa: 99,17% dos votos.

Desde então ela tem falado sobre sua imagem, encarando o cancelamento e buscando explicar a própria trajetória pessoal e profissional após o reality.

