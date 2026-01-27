Qual foi a maior rejeição da história do Paredão do BBB?

A maior rejeição da história do Big Brother Brasil foi registrada no BBB 21, com a eliminação de Karol Conká, que deixou o programa com 99,17% dos votos. O índice segue como o mais alto já contabilizado em um Paredão desde a estreia do reality, em 2002.

O recorde voltou ao debate após a eliminação de Camilla Maia, no BBB 25, com 94,67%, percentual que colocou a participante entre as cinco maiores rejeições do programa, mas ainda distante do patamar alcançado por Karol Conká.

BBB 21 domina ranking das maiores rejeições

Além de Karol Conká, o BBB 21 concentra outros nomes no topo do ranking histórico. Nego Di foi eliminado com 98,76%, e Viih Tube deixou o jogo com 96,69%, consolidando a edição como a mais marcada por rejeições expressivas do público.

A edição também aparece com Projota, que figura no top 10, com 91,89% dos votos.

Eliminada no BBB 25, Camilla Maia alcançou 94,67% dos votos em Paredão contra Renata e Vilma. A rejeição colocou a sister na quinta posição do ranking histórico.

A trajetória de Camilla foi marcada pelo rompimento com Vitória Strada, sua aliada no início do jogo. O desgaste se intensificou após o Sincerão, quando falas atribuídas à participante e à irmã foram reveladas no quadro RoBBB Seu Fifi, ampliando a rejeição do público.

Ranking das 10 maiores rejeições do BBB