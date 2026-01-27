Pop

Qual foi a maior rejeição da história do Paredão do BBB?

Edição histórica domina ranking de rejeições do programa

Rejeição no BBB: Karol Conká detém o maior percentual de votos contrários da história do reality. (Globo/Reprodução)

Da Redação
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 12h09.

A maior rejeição da história do Big Brother Brasil foi registrada no BBB 21, com a eliminação de Karol Conká, que deixou o programa com 99,17% dos votos. O índice segue como o mais alto já contabilizado em um Paredão desde a estreia do reality, em 2002.

O recorde voltou ao debate após a eliminação de Camilla Maia, no BBB 25, com 94,67%, percentual que colocou a participante entre as cinco maiores rejeições do programa, mas ainda distante do patamar alcançado por Karol Conká.

BBB 21 domina ranking das maiores rejeições

Além de Karol Conká, o BBB 21 concentra outros nomes no topo do ranking histórico. Nego Di foi eliminado com 98,76%, e Viih Tube deixou o jogo com 96,69%, consolidando a edição como a mais marcada por rejeições expressivas do público.

A edição também aparece com Projota, que figura no top 10, com 91,89% dos votos.

Eliminada no BBB 25, Camilla Maia alcançou 94,67% dos votos em Paredão contra Renata e Vilma. A rejeição colocou a sister na quinta posição do ranking histórico.

A trajetória de Camilla foi marcada pelo rompimento com Vitória Strada, sua aliada no início do jogo. O desgaste se intensificou após o Sincerão, quando falas atribuídas à participante e à irmã foram reveladas no quadro RoBBB Seu Fifi, ampliando a rejeição do público.

Ranking das 10 maiores rejeições do BBB

  • Karol Conká (BBB 21) – 99,17%
  • Nego Di (BBB 21) – 98,76%
  • Viih Tube (BBB 21) – 96,69%
  • Aline dos Santos (BBB 5) – 95%
  • Camilla Maia (BBB 25) – 94,67%
  • Patrícia (BBB 18) – 94,26%
  • Felipe Cobra (BBB 7) – 93%
  • Nayara (BBB 18) – 92,69%
  • Rogério Padovan (BBB 5) e Rafael Leandro (BBB 12) – 92%
  • Projota (BBB 21) – 91,89%
