Quem é a atriz que virou 'participante fantasma' do BBB 26 nas redes?

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 21h14.

Christiane Torloni tem sido um dos assuntos mais comentados nas redes sociais em meio ao Big Brother Brasil 26. Mesmo sem participar efetivamente da edição, o nome da atriz de 68 anos tem aparecido em imagens e diálogos criados por internautas usando inteligência artificial.

A movimentação começou depois que boatos sobre uma possível entrada de Torloni no elenco do camarote ganharam força entre fãs. A artista chegou a ser mencionada em especulações nas redes sociais, mas sua equipe confirmou que ela não integraria o reality e que ela estava envolvida em outros compromissos.

Com isso, perfis de fãs passaram a produzir e compartilhar montagens em que a atriz parece imersa na dinâmica do jogo. Em algumas criações, ela aparece conversando com participantes, dando conselhos ou até discutindo com outros nomes do programa.

O fenômeno digital rendeu a Torloni o apelido de “participante fantasma” do BBB 26, uma forma bem-humorada de reconhecer a presença fictícia que ela tem nas conversas online. Essa narrativa alternativa foi intensificada por publicações que imitavam momentos típicos do reality, como o Sincerão e as interações no jardim da casa.

Até o próprio perfil da Rede Globo entrou na brincadeira:

Reação da atriz

Apesar da diversão entre os internautas, a atriz não pareceu gostar das criações virtuais. Em um post feito no Instagram da página @evamosde, a global comentou "TUDO FAKE NEWS" acompanhado de emojis de "nojo".

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

