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Fase de grupos copa 2026

Quem é Ibañez, zagueiro versátil da Seleção Brasileira para Copa do Mundo

O zagueiro de 27 anos atingiu a maturidade tática e experiência no futebol italiano; opção para zaga, ele oferece versatilidade e força para a Seleção

Ibañez: zagueiro versátil da Seleção Brasileira para Copa (Créditos: Rafael Ribeiro/CBF Media)

Ibañez: zagueiro versátil da Seleção Brasileira para Copa (Créditos: Rafael Ribeiro/CBF Media)

Marcela Lima
Marcela Lima

Colaboradora

Publicado em 10 de junho de 2026 às 20h47.

Roger Ibañez, zagueiro de 27 anos, disputará a sua primeira Copa do Mundo e revelou estar preparado para receber mais oportunidades na Seleção Brasileira com o técnico Carlo Ancelotti.

O jogador, que defende as cores do Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita, não era chamado pela seleção nacional desde 2023 e agora terá a oportunidade de provar que pode receber chances no setor defensivo, que conta com o experiente Marquinhos e Gabriel Magalhães.

Clubes que Ibañez atuou na carreira

Ibañez foi revelado pelo Fluminense e atingiu a maturidade tática quando se transferiu para o futebol italiano. No começo, ele teve pouquíssimas chances na Atalanta e foi emprestado para Roma.

Inicialmente, o zagueiro também não teve as oportunidades que gostaria, mas em 2020 disputou 40 jogos, sendo titular em 36 deles. Foi contratado por 11,8 milhões de euros (algo em torno de R$ 70 milhões na cotação na época), segundo o Ogol.

Após se desenvolver no time italiano e fazer parte da campanha do título da Conference League 21/22, ele acertou sua transferência para o Al-Ahli Jeddah, onde permanece até hoje. No time árabe, atingiu seus melhores números na temporada passada, quando marcou sete gols e quatro assistências em 46 jogos.

Estilo de jogo do zagueiro da Seleção Brasileira

O defensor oferece versatilidade, já que pode atuar tanto pela esquerda, como pelo lado direito do campo, podendo cobrir os laterais ofensivos, e além de tudo, se adapta aos estilos de jogos.

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