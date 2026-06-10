Quem é Ibañez, zagueiro versátil da Seleção Brasileira para Copa do Mundo

Roger Ibañez, zagueiro de 27 anos, disputará a sua primeira Copa do Mundo e revelou estar preparado para receber mais oportunidades na Seleção Brasileira com o técnico Carlo Ancelotti.

O jogador, que defende as cores do Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita, não era chamado pela seleção nacional desde 2023 e agora terá a oportunidade de provar que pode receber chances no setor defensivo, que conta com o experiente Marquinhos e Gabriel Magalhães.

Clubes que Ibañez atuou na carreira

Ibañez foi revelado pelo Fluminense e atingiu a maturidade tática quando se transferiu para o futebol italiano. No começo, ele teve pouquíssimas chances na Atalanta e foi emprestado para Roma.

Inicialmente, o zagueiro também não teve as oportunidades que gostaria, mas em 2020 disputou 40 jogos, sendo titular em 36 deles. Foi contratado por 11,8 milhões de euros (algo em torno de R$ 70 milhões na cotação na época), segundo o Ogol.

Após se desenvolver no time italiano e fazer parte da campanha do título da Conference League 21/22, ele acertou sua transferência para o Al-Ahli Jeddah, onde permanece até hoje. No time árabe, atingiu seus melhores números na temporada passada, quando marcou sete gols e quatro assistências em 46 jogos.

Estilo de jogo do zagueiro da Seleção Brasileira

O defensor oferece versatilidade, já que pode atuar tanto pela esquerda, como pelo lado direito do campo, podendo cobrir os laterais ofensivos, e além de tudo, se adapta aos estilos de jogos.