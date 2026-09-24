57% do tempo de trabalho é gasto em reuniões, e-mails e chats; veja como a IA pode mudar isso

Um profissional pode passar mais da metade do expediente respondendo mensagens, participando de reuniões e lidando com e-mails. É o que aponta o Work Trend Index, estudo da Microsoft baseado em dados agregados do Microsoft 365.

Segundo a pesquisa, 57% do tempo de trabalho dos usuários analisados é dedicado à comunicação, enquanto os outros 43% ficam para atividades de criação, como documentos, planilhas e apresentações.

Em vez de substituir o trabalho, a inteligência artificial pode atuar justamente nas tarefas que antecedem ou acompanham essas atividades, como organizar informações, resumir conteúdos e preparar materiais.

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Onde a inteligência artificial pode economizar tempo

Um dos usos mais diretos está no tratamento de informações. Uma ferramenta de IA pode receber uma reunião transcrita e transformar a conversa em um resumo com decisões, pendências e próximos passos.

O mesmo princípio vale para documentos extensos. Em vez de ler dezenas de páginas para localizar uma informação específica, o profissional pode utilizar uma ferramenta de IA para resumir, comparar ou localizar dados no material.

Outra possibilidade está nos e-mails e chats. A IA pode ajudar a classificar mensagens, identificar prioridades e criar rascunhos de respostas, deixando para o profissional a revisão e a decisão sobre o que será enviado.

O problema não está apenas nas reuniões

O volume de comunicação também aumentou. Dados de telemetria da Microsoft indicam que os profissionais são interrompidos, em média, a cada dois minutos durante o horário de trabalho por reuniões, e-mails ou mensagens.

Em outro levantamento de 2025, a empresa identificou uma média superior a 100 e-mails e 150 mensagens do Microsoft Teams recebidos diariamente pelos funcionários analisados.

Nesse cenário, a IA pode funcionar como uma camada de organização entre o profissional e o excesso de informação. A tecnologia pode, por exemplo:

resumir reuniões e documentos;

transformar conversas em listas de tarefas;

identificar informações importantes em arquivos;

criar primeiros rascunhos de textos;

organizar dados para análise;

responder perguntas sobre documentos internos.

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O que muda na rotina profissional

O impacto tende a aparecer principalmente nas tarefas de preparação, organização e execução de atividades repetitivas. Isso não significa que a ferramenta deva tomar decisões sozinha.

Em atividades profissionais, revisão humana continua necessária, especialmente quando há informações estratégicas, dados financeiros, questões jurídicas ou decisões que afetam outras pessoas.

A própria Microsoft aponta uma evolução do uso da IA como assistente para sistemas capazes de executar tarefas específicas sob orientação humana. No relatório de 2025, a empresa descreve esse movimento como uma transição para equipes que combinam profissionais e agentes de IA.

Para o profissional, a mudança pode estar menos em trabalhar mais rápido em cada tarefa e mais em reduzir o trabalho operacional que ocupa partes do expediente.

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