Última temporada de 'The Boys' tem 96% de aprovação; novo episódio estreia hoje

A despedida de "The Boys" começou em alta. A quinta e última temporada da série do Prime Video estreou com 96% de aprovação no Rotten Tomatoes, site que reúne críticas de especialistas em audiovisual.

Os críticos do portal avaliaram que a série "mantém-se fiel ao seu estilo e cumpre a sua missão com muito estilo, recompensa narrativa e uma dose excessiva de sangue e tripas, com um efeito diabolicamente glorioso."

A avaliação positiva acompanha o tom de expectativa em torno do desfecho da história, consolidando a despedida da sátira de super-heróis como um dos lançamentos mais comentados do mês.

A nova leva de episódios chegou ao catálogo em 8 de abril, com os dois primeiros capítulos lançados de uma vez. Desde então, o Prime Video segue um calendário semanal, sempre às quartas-feiras, até o encerramento da série em 20 de maio. O quarto episódio estreou nesta quarta-feira, 22, e ficou disponível a partir das 4h da manhã, do horário de Brasília.

Após o final explosivo e politicamente crítico da quarta temporada, lançada em 2024, a plataforma de streaming promete um final cheio de reviravoltas.

Calendário de lançamento de 'The Boys'

Episódios 1 e 2: 08/04

Episódio 3: 15/04

Episódio 4: 22/04

Episódio 5: 29/04

Episódio 6: 06/05

Episódio 7: 13/05

Episódio 8: 20/05

Veja o trailer do próximo episódio de 'The Boys'

Sobre o que é a última temporada de 'The Boys'?

A quarta temporada terminou em julho de 2024, com o novo presidente dos Estados Unidos decretando lei marcial e colocando o Homelander no comando do país. Todos os Boys foram capturados, exceto Butcher e Annie.

Agora, na quinta e última temporada, é o mundo do Homelander que retorna com sua sede de poder e sangue.

Hughie, Mother's Milk e Frenchie estão presos em um "Campo da Liberdade". Annie luta para organizar uma resistência contra a força dos Supes. Kimiko está desaparecida. Mas quando Butcher reaparece, disposto a usar um vírus que eliminará todos os Supes do mapa, ele desencadeia uma série de eventos que mudará o mundo e todos nele para sempre.

"É o clímax, pessoal. Coisas grandes vão acontecer", diz o comunicado oficial da Prime Video.

Qual é o elenco da quinta temporada de 'The Boys'?

O elenco da quinta temporada de "The Boys" inclui Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jared Padalecki, Jensen Ackles, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Cameron Crovetti, Susan Heyward, Valorie Curry e Daveed Diggs.