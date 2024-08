'Os Anéis do Poder': 2ª temporada chega ao streaming; saiba as datas de cada episódio

Os três primeiros episódios de "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder" chegaram ao catálogo do Prime Video nesta quinta-feira, 29.

Composta por oito episódios no total, a série será lançada semanalmente. Situada no mesmo universo de "O Senhor dos Anéis", o spin-off explora eventos anteriores às histórias clássicas da Terra-média, trazendo novos personagens e locais, além de expandir o lore já conhecido dos fãs.

A narrativa acompanha a criação dos poderosos anéis por Sauron, enquanto Galadriel tenta reunir aliados para enfrentar essa crescente ameaça.

O que esperar da nova temporada?

Na segunda temporada da série, Sauron retornou. Expulso por Galadriel, sem um exército ou aliado, o Lorde das Trevas em ascensão agora deve confiar em sua própria astúcia para reconstruir sua força e supervisionar a criação dos Anéis de Poder, o que lhe permitirá vincular todos os povos da Terra-média à sua vontade sinistra. Com base no escopo épico e na ambição da primeira temporada, a nova temporada mergulha até mesmo seus personagens mais amados e vulneráveis em uma maré crescente de escuridão, desafiando cada um a encontrar seu lugar em um mundo que está cada vez mais à beira da calamidade. À medida que as amizades se desgastam e os reinos começam a se fragmentar, as forças do bem — elfos e anões, orcs e homens, magos e pés-peludos — lutarão cada vez mais bravamente para manter o que mais importa para eles: uns aos outros.

Série mais cara da história da TV

Com previsão de durar cinco temporadas, "Os Anéis do Poder" já se destaca como a série mais cara da história, com um orçamento estimado em mais de US$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 5,3 bilhões, na cotação atual).

Assim como os filmes de "O Senhor dos Anéis", a produção foi filmada na Nova Zelândia, aproveitando suas paisagens naturais para retratar a Terra-média. Além das filmagens em locações icônicas, a série contou com um intenso trabalho de design de produção, recriando os reinos mágicos, e o uso de efeitos visuais avançados.

O roteiro foi escrito por Patrick McKay e John D. Payne, a dupla responsável pelo remake da franquia "Star Trek". O elenco da série é formado por Charlie Vickers, Morfydd Clark, Robert Aramayo, Ismael Cruz Córdova, Sophia Nomvete e Max Baldry.

Quando estreia a 2ª temporada de Os Anéis do Poder?

Os novos episódios de "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder" foram lançados nesta quinta-feira, 29 de agosto, no Prime Video.

Veja as datas dos lançamentos dos episódios

1º episódio – 29 de agosto

2º episódio – 29 de agosto

3 º episódio – 29 de agosto

4º episódio – 5 de setembro

5º episódio – 12 de setembro

6º episódio – 19 de setembro

7º episódio – 26 de setembro

8º episódio – 3 de outubro

Veja o trailer a seguir