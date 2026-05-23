O 'Bitcoin Pizza Day' nunca foi sobre pizza

Por Thiago Sarandy*

Todo ano, a indústria cripto revisita a história do Dia da Pizza do bitcoin, quando 10 mil BTC foram trocados por duas pizzas em 22 de maio de 2010. Essa história é emblemática tanto do ponto de vista financeiro, quanto da visão que os primeiros entusiastas já tinham do potencial da blockchain e das criptomoedas.

Ela se tornou uma das histórias mais repetidas na cultura cripto, frequentemente apresentada como a “pizza mais cara do mundo”. Mas o preço (alto, digamos) é um traço do que esta história representa.

Invista com os especialistas do BTG Pactual unindo performance e proteção de patrimônio. Acesse a Carteira Reserva de Valor no app da Mynt e ganhe cashback de R$ 50 com o cupom FOM26

A comunidade por trás do Pizza Day

Muito antes de instituições, ETFs ou governos levarem as criptomoedas a sério, o bitcoin existia porque um pequeno grupo de pessoas ao redor do mundo acreditava em uma ideia com tanta convicção que decidiu experimentá-la em conjunto.

As pessoas ensinavam umas às outras como as carteiras funcionavam, resolviam desafios técnicos e, gradualmente, introduziram novos participantes ao sistema. O que começou como um experimento de nicho cresceu por meio da curiosidade compartilhada, da colaboração e da confiança.

A comunidade de usuários de criptomoedas no mundo é estimada ao redor de 10% da população global atualmente, e segue crescendo.

O bitcoin possui uma característica anti-inflacionária devido à sua escassez programada de 21 milhões de unidades. O impacto prático dessa mecânica fica evidente na evolução do poder de compra: em 2010, R$ 70 compravam duas pizzas grandes, o equivalente na época a impressionantes 10 mil BTC.

Hoje, a inflação inverteu essa lógica de forma drástica. Se a gente considerar que uma pizza delivery custe cerca de R$ 80 em moeda corrente atualmente, a mesma refeição comprada há 16 anos equivale hoje a meros 0,0002 BTC, provando como o ativo digital preserva e multiplica o poder de compra ao longo dos anos.

O que define as criptomoedas hoje?

Embora os ciclos de mercado venham e vão, o crescimento do setor tem sido consistentemente impulsionado por comunidades. Os desenvolvedores continuam a construir de forma aberta, os criadores tornam ideias complexas acessíveis, os empreendedores dão vida a novos casos de uso e os indivíduos compartilham conhecimento além-fronteiras, tanto online quanto em ambientes do mundo real.

A escala desse crescimento é agora inegável. Estima-se que hoje mais de 600 milhões de pessoas em todo o mundo possuam criptomoedas, tornando-as uma das formas de participação financeira de crescimento mais rápido na história moderna.

Onde a adoção acontece

Nos mercados emergentes, as criptomoedas evoluíram cada vez mais, deixando de ser especulação e se tornando infraestrutura. Países como Índia, Brasil, Turquia, Paquistão, Vietnã e África do Sul têm figurado consistentemente entre as regiões com maior adoção da população.

O Brasil é um exemplo perfeito desse movimento. Mesmo antes de qualquer regulação ou incentivo, a sociedade já adotava as criptomoedas organicamente.

Essa mudança também é cada vez mais visível na base global de usuários da Binance. A participação dos usuários da Binance provenientes de mercados emergentes cresceu de 49% em 2020 para 77% em 2026, refletindo como a adoção de criptomoedas agora se estende muito além dos mercados iniciais do setor.

Em muitos desses mercados, as comunidades não esperaram que os sistemas financeiros tradicionais inovassem primeiro. Eles migraram rapidamente por meio de redes de aprendizado entre pares, comunidades de criadores, educação online e encontros locais. A adoção de criptomoedas geralmente se dissemina pela confiança entre as pessoas.

Aspectos menos compreendidos

As criptomoedas são frequentemente analisadas apenas pela ótica da movimentação de preços, volatilidade ou regulamentação. Mas por trás das manchetes, existe algo muito mais poderoso: uma das maiores comunidades globais nativas digitais já formadas.

Isso é particularmente visível em regiões onde as populações mais jovens, que priorizam o uso de dispositivos móveis, já estão acostumadas a viver grande parte de suas vidas online.

A ascensão das stablecoins demonstra claramente essa mudança. Em muitas economias emergentes, os ativos digitais são cada vez mais usados para fins práticos, incluindo pagamentos, remessas e preservação de valor durante períodos de instabilidade cambial.

Evolução em escala global

De acordo com pesquisas recentes sobre adoção global, a atividade de criptomoedas no varejo permanece especialmente resiliente em mercados onde os usuários buscam maior acesso financeiro, eficiência ou alternativas aos sistemas tradicionais.

A tecnologia pode ser global, mas a adoção muitas vezes cresceu localmente: comunidade por comunidade, criador por criador, conversa por conversa.

O Pizza Day ainda importa 16 anos depois

Não pelo valor que 10 mil bitcoins teriam hoje, mas porque a transação simbolizou o momento fundamental em que um experimento digital se tornou um movimento social.

A comunidade bitcoin inicial entendeu algo que ainda se mantém verdadeiro: a tecnologia precisa de pessoas que acreditem nela, que a usem e que construam em torno dela. No Brasil, está claro que isso já está acontecendo.

O futuro das criptomoedas trará maior envolvimento institucional, regulamentação mais clara e infraestrutura mais robusta. Esses desenvolvimentos são necessários e ajudarão o setor a amadurecer, mas a comunidade continuará sendo a principal vantagem.

Porque, embora as instituições possam acelerar a adoção, são as comunidades que criam a crença. É essa crença compartilhada, construída desde a base, que transformou um pequeno experimento em um sistema global melhor que o tradicional.

*Thiago Sarandy é diretor-geral da Binance no Brasil.