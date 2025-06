Samsung apresenta novo celular dobrável Galaxy Z Flip 7 com inovações em design e IA

A Samsung confirmou para o dia 9 de julho o próximo evento Unpacked, que acontece às 11h, no horário de Brasília. A expectativa é que a companhia apresente os novos celulares dobráveis Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7, além de outros dispositivos da linha Galaxy com foco em inteligência artificial.

Os modelos devem trazer melhorias no design e novas funcionalidades baseadas em IA. No caso do Galaxy Z Flip 7, é esperado um display externo maior, seguindo uma tendência já adotada por concorrentes como o Razr Ultra, da Motorola.

O mercado de celulares dobráveis segue sendo um nicho, mas com forte aposta dos fabricantes. Apesar dos preços elevados, as empresas acreditam que os avanços no design podem atrair mais consumidores. A Apple, principal rival da Samsung, ainda não possui um modelo dobrável, mas deve lançar seu primeiro aparelho desse tipo em 2026, segundo informações da Bloomberg.

O Galaxy Z Fold 7 deve manter o formato que se assemelha a um tablet quando aberto, mas com um corpo mais fino e bordas mais discretas, conforme adiantou um teaser divulgado pela própria Samsung. A atualização é uma resposta direta à concorrência de marcas chinesas como Huawei, Honor e Oppo, que vêm acelerando a inovação nesse segmento.

A Honor, por exemplo, revelou que o seu próximo modelo, o Magic V5, terá apenas 8,8 milímetros de espessura quando fechado. Nos Estados Unidos, o principal concorrente da Samsung na categoria é o Google, que deve lançar ainda neste ano o Pixel 10 Pro Fold.

Além dos smartphones, a Samsung deve apresentar o novo Galaxy Watch 8 e reforçar os avanços da sua suíte de inteligência artificial, o Galaxy AI. A empresa sul-coreana também negocia um acordo com a Perplexity AI para embarcar o aplicativo e o assistente da startup diretamente nos próximos dispositivos.