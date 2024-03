Oscar 2024: Christopher Nolan ganha o primeiro prêmio na direção; conheça a carreira do cineasta

Depois de tanto flertar com a Academia, o Oscar de 2024 consagrou como 2023 foi o ano de Christopher Nolan no cinema. A 96ª edição da cerimônia foi transmitida no último domingo, 10, e consagrou "Oppenheimer" (2023) como o melhor filme da noite. Foram sete estatuetas para o longa sobre a bomba atômica, que havia recebido 13 indicações, incluindo a de melhor direção para Nolan.

Reconhecido por obras-primas já consideradas clássicos do cinema, como "A Origem", "Interestellar"e "Batman: O Cavaleiro das Trevas", o cineasta está por trás de muitos dos filmes premiados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Dos 12 longas que dirigiu, sem contar o sucesso de "Oppenheimer", sete haviam recebido indicações ao Oscar e quatro levaram estatuetas para casa, em geral nas categorias técnicas. "A Origem" e "Dunkirk" foram os mais premiados, com quatro e três prêmios, respectivamente.

Com a biografia de J. R. Oppenheimer, Nolan atingiu vários recordes e um marco histórico na carreira. Além de levar o Oscar pela direção, o filme foi o mais premiado de todos os 12 trabalhos do cineasta. Também foi a maior bilheteria: US$ 958 milhões, muito puxados pela estréia única no mesmo dia de "Barbie" (2023).

"Tem tanta gente para agradecer, o elenco incrível, não consigo dizer pouco sobre as pessoas que escalei para esse filme", iniciou o cineasta. "O cinema tem pouco mais de 100 anos e conseguimos imaginar como é estar há mais de um século nos cinemas, mas não sabemos até onde essa jornada incrível vai. Saber que eu sou uma parcela importante para essa história significa o mundo para mim."

O primeiro Oscar

Apesar de tantas indicações, a desenvoltura de Nolan como diretor ainda não havia sido exatamente reconhecida pela Academia. Antes de "Oppenheimer", ele chegou a ser indicado ao Oscar na categoria de direção apenas uma vez, por "Dunkirk", em 2018. Nolan perdeu o prêmio para Guillermo del Toro, que consagrou "A Forma da Água" como grande campeão da noite, com três estatuetas, incluindo a de melhor filme.

Neste ano, com "Oppenheimer", por outro lado, Nolan fez parte da história ao ter um filme com 13 indicações, em segundo lugar no ranking dos filmes mais indicados na história do Oscar e dividindo o espaço com outros dez títulos.

Com roteiro escrito em primeira pessoa e duração de 3 horas, esse é sem dúvidas o maior trabalho do cineasta. "Oppenheimer", que não tem nenhuma tomada de CGI, foi filmado para IMAX em um rolo de filme com mais de 18 km, que pesava 272 kg. Foi o primeiro longa do diretor em que Cillian Murphy foi protagonista, com investimento inicial de US$ 100 milhões.

Em busca do Oscar como roteirista

Além de diretor, Nolan é reconhecido por um trabalho minucioso como roteirista. Nesta ocupação, seu trabalho na indústria cinematográfica foi um pouco mais notado pela Academia: foram três indicações ao todo, por "Amnésia" (2001), "A Origem" (2010) e, agora, "Oppenheimer" (2023).

Apesar das indicações, Nolan saiu das premiações do Oscar de mãos vazias. Em 2002, perdeu a indicação para Robert Altman e Julian Fellowes, que levaram a estatueta por "Assassinato em Gosford Park" (2010). Em 2011, apesar das oito indicações por "A Origem", foi David Seidler que levou o prêmio para casa, pelos trabalhos no roteiro original de "O Discurso do Rei" (2010), filme vencedor de nada mais nada menos que 4 categorias do Oscar, incluindo a de melhor filme.

Para "Oppenheimer", a disputa pelo roteiro adaptado era concorrida. Mesmo com o texto escrito em primeira pessoa, sob um olhar inovador, Nolan perdeu a estatueta para Cord Jefferson ("American Fiction").

Veja o ranking dos filmes do cineasta que mais receberam indicações ao Oscar:

"Oppenheimer": 13 indicações, sete vitórias; "A Origem": 8 indicações, 4 vitórias; "Dunkirk": 8 indicações, 3 vitórias; "O Cavaleiro das Trevas": 8 indicações, 2 vitórias; "Interestellar": 5 indicações, 1 vitória; "Amnésia": 3 indicações, nenhuma vitória; "Batman: Begins": 1 indicação, nenhuma vitória.

Quem está no elenco de 'Oppenheimer'?