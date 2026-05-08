Opinião: tecnologia é a chave para a transformação da educação

Por Nivia Carvalho*

A educação pública no Brasil vive um momento crucial. Modelos padronizados, aplicados de forma uniforme em todo o país, têm demonstrado limitações diante de uma realidade marcada por desigualdades regionais.

De grandes centros do Sudeste a pequenas comunidades do Norte, diferenças socioeconômicas, estruturais e culturais exigem soluções educacionais adaptadas aos contextos locais para gerar resultados concretos.

Os limites do modelo padronizado e as desigualdades regionais

O desafio de implementar políticas eficazes em territórios tão diversos não é novo, mas permanece evidente.

Insistir em um ensino “de molde único” ignora a complexidade das necessidades educacionais brasileiras e enfraquece o protagonismo das redes municipais e estaduais na construção de estratégias próprias.

Nesse cenário, ganha força a busca por soluções personalizadas, que partem das especificidades de cada realidade para promover intervenções mais eficazes.

O papel da inovação no diagnóstico territorial

Iniciativas recentes têm apontado caminhos possíveis ao combinar diagnóstico territorial, formação continuada de professores e uso integrado de recursos tecnológicos.

Esse tipo de abordagem valoriza as particularidades locais e permite que professores e gestores ajustem suas estratégias às demandas reais, ampliando o engajamento e a qualidade da aprendizagem.

Mais do que incorporar novas tecnologias educacionais, a inovação está na integração entre recursos, conteúdos e capacitação, alinhados ao cotidiano das escolas e às condições concretas dos educadores.

A tecnologia, nesse contexto, não é um fim em si mesma, mas uma ferramenta a serviço da transformação educativa, sem substituir o papel essencial do professor.

Personalização como pilar da educação básica no Brasil

Experiências desse tipo, já implementadas em diferentes redes de ensino e alcançando milhões de estudantes, indicam um caminho promissor para enfrentar os desafios da educação básica no Brasil.

A personalização deixa de ser apenas uma tendência e se consolida como uma necessidade para garantir que cada estudante tenha acesso a um ensino significativo.

Para que a educação pública cumpra seu papel transformador, não basta reconhecer a diversidade do país: é preciso incorporá-la às políticas e práticas educacionais. É nesse ajuste que a equidade deixa de ser discurso e se torna prática.

*Nivia Carvalho é pedagoga especialista em Tecnologias Educacionais e consultora da Fazer Educação