Antes de Ariana Grande: 7 artistas que se afastaram dos holofotes por anos

Depois de uma sequência intensa de lançamentos, filmes e shows, Ariana Grande decidiu diminuir o ritmo. A cantora vai se afastar dos holofotes após o fim da "Eternal Sunshine Tour", prevista para 1º de setembro, sem estabelecer uma data para retornar à rotina habitual de compromissos públicos.

A decisão coloca Ariana em uma lista extensa de estrelas que, em diferentes momentos da carreira, escolheram desacelerar. Alguns ficaram poucos anos longe dos grandes lançamentos. Outros transformaram a ausência em períodos que atravessaram uma década.

Relembre sete artistas que também passaram por longas pausas na carreira:

Rihanna

Poucos hiatos recentes despertaram tanta curiosidade quanto o de Rihanna. A cantora lançou "Anti" em 2016 e, desde então, não apresentou outro álbum de estúdio. O intervalo já chegou a uma década.

Isso não significa que Rihanna tenha desaparecido completamente da música. Ela lançou faixas como "Lift Me Up", se apresentou no intervalo do Super Bowl em 2023 e fez aparições pontuais nos palcos. Em julho de 2026, por exemplo, voltou a cantar ao lado de Jay-Z em Nova York.

Durante esse período, a artista ampliou seus negócios, construiu uma família e continuou trabalhando em novas músicas. Rihanna explicou, à Harper’s Bazaar, em 2025, que o sucessor de "Anti" precisa refletir sua evolução artística e justificar tantos anos de espera.

Justin Bieber

Justin Bieber também passou anos distante de um novo álbum. Depois de "Justice", lançado em 2021, o canadense enfrentou um período de menor exposição e cancelou o restante da "Justice World Tour" após problemas de saúde.

A espera por um novo disco terminou em julho de 2025, quando Bieber lançou "Swag", seu primeiro álbum em quatro anos. O projeto trouxe 21 músicas e marcou oficialmente uma nova fase de sua carreira.

Pouco depois, o cantor ampliou a era com "Swag II", lançado em setembro daquele mesmo ano.

Jão

No Brasil, Jão surpreendeu os fãs ao anunciar uma pausa após encerrar o ciclo de "Super", projeto que levou o cantor a alguns dos maiores shows de sua trajetória.

Em janeiro de 2025, durante entrevista ao "Fantástico", ele explicou que queria desaparecer por um tempo, aproveitar a vida pessoal e descansar depois de sete anos e quatro álbuns em sequência. Além disso, o período foi marcado pela morte do pai do cantor, evento que fez o artista optar por ainda mais reclusão.

O cantor retornou aos holofotes neste mês, após lançar o álbum "Memórias Póstumas".

Shania Twain

Para Shania Twain, a pausa teve circunstâncias bem diferentes. Uma das maiores estrelas da música country passou anos enfrentando problemas vocais depois de ser diagnosticada com doença de Lyme e disfonia.

O intervalo entre discos foi enorme. Depois de "Up!", de 2002, Shania passou 15 anos sem lançar um novo álbum de estúdio. Nesse período, iniciou um processo para recuperar a voz e, aos poucos, voltou aos palcos.

O retorno definitivo aos discos aconteceu em 2017, com "Now", projeto que marcou uma nova etapa na trajetória da cantora.

Kate Bush

Se longas ausências podem aumentar a expectativa em torno de um artista, Kate Bush é um dos exemplos mais emblemáticos. Depois de lançar "The Red Shoes", em 1993, a cantora britânica se afastou dos holofotes e passou a priorizar a vida pessoal e a criação do filho. O próximo álbum demoraria 12 anos para chegar.

Em 2005, Kate finalmente retornou com "Aerial". Durante o período longe da exposição pública, a artista viveu uma rotina mais reservada e continuou compondo em seu próprio ritmo.

Shawn Mendes

Shawn Mendes decidiu interromper a carreira em um momento em que estava no meio de uma grande turnê mundial. Em 2022, o cantor cancelou a "Wonder: The World Tour" para cuidar da saúde mental, depois de inicialmente anunciar que faria uma pausa de algumas semanas.

O afastamento acabou sendo maior. Mendes passou um período distante das grandes turnês e reduziu consideravelmente sua presença nos palcos enquanto buscava recuperar o equilíbrio fora da rotina intensa de shows.

A retomada aconteceu gradualmente. Em 2024, ele lançou o álbum "Shawn", seu primeiro disco desde "Wonder", de 2020, e voltou a realizar apresentações. O cantor também passou a falar abertamente sobre como o período longe dos palcos mudou sua relação com a carreira.

Selena Gomez

Selena Gomez teve diferentes momentos de afastamento ao longo da carreira. Um dos mais marcantes aconteceu em 2016, quando a cantora cancelou parte da "Revival Tour" e anunciou uma pausa profissional para cuidar da saúde.

Nos anos seguintes, Selena manteve uma relação menos constante com os palcos e passou a dividir sua atenção entre música, atuação, produção e outros projetos profissionais.

Os intervalos também aparecem em sua discografia. Depois de "Revival", de 2015, foram quase cinco anos até a chegada de "Rare", em 2020. Mais recentemente, Selena voltou a se dedicar à atuação com maior intensidade, especialmente por meio de "Only Murders in the Building", enquanto manteve lançamentos musicais mais pontuais.