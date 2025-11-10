Quem é a atriz brasileira avó de Mia Goth, estrela de Frankenstein

A maioria do público talvez ainda não saiba, mas a atriz britânica Mia Goth, conhecida por papéis em filmes como Pearl e no novo Frankenstein de Guillermo del Toro, tem raízes brasileiras. Ela é neta de Maria Gladys, atriz carioca que participou de clássicos do audiovisual brasileiro ao longo de décadas.

Embora não tenha o mesmo reconhecimento popular de outras atrizes de sua geração, Maria Gladys teve uma carreira marcante em novelas, filmes e séries. Muitos cinéfilos e internautas já conheciam essa conexão familiar, mas o parentesco ainda causa surpresa entre o público geral.

Cinema Novo e Cinema Marginal

Maria Gladys teve um momento prolífico da sua carreira entre as décadas de 1960 e 1990, participando em clássicos do Cinema Novo e do Cinema Marginal.

Os movimentos são considerados os mais marcantes do audiovisual nacional do século XX e, até hoje, são tidos como referência para qualquer diretor brasileiro.

A atriz participou de filmes como Os Fuzis de Ruy Guerra, Sem Essa, Aranha de Rogério Sganzerla, A Família do Barulho de Julio Bressane e Matou a Família e Foi ao Cinema de Neville D'Almeida.

Maria Gladys interpreta Luísa em 'Os Fuzis' de Ruy Guerra (IMDB/Reprodução)

Séries televisivas

Nas décadas de 1980, 1990 e 2000, Gladys participou de diversas séries.

Maria interpretou sua xará, Maria do Padre, na adaptação da Globo de Grande Sertão Veredas, de 1985, estrelada por Tony Ramos. Ela também participou de Hilda Furacão de 1998, Sítio do Pica Pau Amarelo e Toma Lá Dá Cá.

Novelas

Boa parte do público tem sua memória de Mari Gladys atrelada às suas participações em novelas da TV Globo.

Ela foi Lucimar em Vale Tudo de 1988 e a "Big Loira" em Top Model de 1989. Maria Gladys também protagonizou Corpo Dourado de 1998, interpretando Mazinha.