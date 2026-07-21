'Afterlife with Archie': Disney+ confirma série de terror inspirada em 'Riverdale'

O universo de Archie está prestes a ganhar sua versão mais sombria. O Disney+ aprovou oficialmente a produção de "Afterlife with Archie", série baseada na cultuada HQ de mesmo nome que leva os personagens de Riverdale para um cenário de apocalipse zumbi. A estreia está prevista para o Halloween de 2027.

Riverdale cercada pelos mortos-vivos

A série adapta os quadrinhos criados por Roberto Aguirre-Sacasa e Francesco Francavilla, publicados pela Archie Comics em 2013. A trama acompanha Archie, Betty, Veronica, Jughead e os demais moradores de "Riverdale" após um feitiço sobrenatural dar errado e desencadear uma invasão de mortos-vivos na cidade. Diante da ameaça, o grupo precisa lutar pela sobrevivência enquanto amizades, romances e lealdades são colocados à prova.

A produção terá episódios de uma hora e promete manter o clima de horror que transformou a HQ em um dos títulos mais elogiados da Archie Comics.

Equipe de 'Riverdale' está de volta

O projeto reúne nomes responsáveis pelo sucesso de "Riverdale". Roberto Aguirre-Sacasa assina o roteiro e atua como produtor executivo ao lado de Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman, Jon Goldwater e Jimmy Gibbons. A produção ficará a cargo da Berlanti Productions em parceria com a Warner Bros. Television.

Em uma publicação nas redes sociais, Aguirre-Sacasa celebrou a confirmação da série e destacou o carinho pelos personagens que ajudou a reinventar para a televisão. Segundo o roteirista, adaptar a HQ que criou ao lado de Francesco Francavilla é um projeto que desperta entusiasmo desde o fim de "Riverdale"

Elenco segue em segredo

Até o momento, o Disney+ não anunciou quem interpretará Archie e os demais personagens. Também não há confirmação sobre o retorno dos atores da série exibida entre 2017 e 2023, como KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse e Madelaine Petsch.

Uma nova fase para Archie na televisão

Lançada em 2013, a HQ "Afterlife with Archie" conquistou leitores ao combinar terror clássico, suspense sobrenatural e o universo tradicional de Archie Comics. Agora, essa história chega à televisão com a proposta de expandir a franquia em uma direção inédita, reforçando a parceria entre Aguirre-Sacasa e Greg Berlanti após o sucesso de"Riverdale" e "O Mundo Sombrio de Sabrina".