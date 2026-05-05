Antes da nova série, HBO lança podcast sobre os filmes de 'Harry Potter'

A HBO Max vai apostar na nostalgia dos fãs de "Harry Potter" com um novo podcast oficial dedicado aos filmes da franquia.

Intitulado “Harry Potter: O Podcast Oficial do Filme”, o projeto estreia em 19 de maio.

O lançamento começa com dois episódios focados em “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, primeiro longa da saga. A partir daí, novos capítulos serão disponibilizados semanalmente.

Ao todo, o podcast terá cerca de 16 horas de duração. Cada um dos oito filmes ganhará dois episódios, com aproximadamente 60 minutos cada.

A proposta, segundo a HBO Max, é oferecer uma experiência de revisita aos longas, com análises detalhadas de cenas, temas e escolhas criativas. O conteúdo também inclui o quadro “Magic Makers”, que traz convidados envolvidos nos bastidores da produção.

O conteúdo terá duas versões. A edição em vídeo será exclusiva do serviço de streaming, enquanto o formato em áudio estará disponível em plataformas como Spotify e Apple Podcasts.

Lançamento celebra 25 anos da franquia

A iniciativa marca os 25 anos do primeiro filme da saga, estrelado por Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson.

Além da comemoração, o podcast também funciona como aquecimento para a nova série original baseada nos livros de J. K. Rowling. A produção terá um elenco inédito e está prevista para estrear no Natal de 2026.

O podcast será apresentado pela crítica de cinema britânica Rhianna Dhillon, que contará com a participação de convidados ao longo dos episódios.

A produção é assinada pela HBO Max em parceria com a Pod People.