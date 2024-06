Perdeu 'Harry Potter' no cinema? Cinemark dá nova chance aos fãs; veja como comprar ingressos

Em 2024, o terceiro filme da franquia de J. K. Rowling, "Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban", completa 20 anos. Em comemoração, no fim de maio, a Warner Bros. Discovery reexibiu o filme nos cinemas brasileiros — e os ingressos da pré-venda esgotaram já nos primeiros dias, o que deixou muita gente de fora da experiência. Foram mais de 400 mil ingressos vendidos, a maior pré-venda de todas as produções da saga.

Dado o sucesso da reexibição, a Cinemark quer dar uma segunda chance aos fãs da franquia que não conseguiram ir ao cinema para rever o filme. O longa terá novas sessões no dia 29 de junho (somente), com valores promocionais.

Como comprar ingessos para 'Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban'?

A pré-venda dos ingressos começa nesta sexta-feira, 21, diretamente no site oficial da Cinemark. Os ingressos estão à venda em três modalidades:

R$ 34,20 (inteira)

R$ 17,10 (promocional e parceiros)

R$ 23,90 (Club Fan Ingresso Todo Dia)

R$ 17,10 (meia)

Relembre o enredo de 'Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban'

Um dos longas mais amados da franquia, "Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban" foi lançado em 2004. O trio de ouro, Harry (Daniel Radcliffe), Hermione (Emma Watson) e Ron (Rupert Grint) tinham 13, 15 e 16 anos, respectivamente.

A história é focada na apresentação de personagens como Remus Lupin e Sirius Black e revela segredos do passado sobre a morte dos pais de Harry Potter. É também nesse filme que o público se familiariza com o Vira Tempo, objeto mágico que permite que os bruxos que o utilizem voltem no tempo, e conhece o feitiço do Patrono.

Quando foi lançado, o filme arrecadou US$ 804 milhões em bilheteria. Neste ano, com a venda de 400 mil ingressos e reeibição em 700 salas de cinema de todo o país, o filme arrecadou mais R$ 9.2 milhões.