Quais shows assistir em São Paulo neste fim de semana? Confira a programação

Sendo uma das maiores cidades do Brasil, São Paulo é um dos principais epicentros de cultura e shows. Neste fim de semana, diversos artistas nacionais e internacionais assumem diferentes palcos ao redor da cidade.

Veja, a seguir, algumas opções de shows para curtir nos próximos dias.

Harry Styles

Harry Styles, ex-membro da One Direction e pop-star britânico, encerra a passagem da "Together, Together Tour" pelo Brasil nesta sexta-feira, 24. Os hits "Sign of the Times", "Watermelon Sugar" e "As It Was" são destaques na setlist.

O cantor se apresenta no MorumBIS, na Zona Sul da capital, às 20h45. Ingressos ainda estão disponíveis e os valores começam em R$ 350.

Biquini e Nenhum de Nós

Os fãs de rock terão uma noite animada na sexta-feira, 24, com apresentações de dois grupos nacionais no "Clássicos do Rock". O Biquini, antes conhecido como Biquini Cavadão, é dono de hits como "Tédio", "Vento Ventania" e "Janaina".

A segunda apresentação é responsabilidade do Nenhum de Nós, que assina as canções "Camila, Camila" e "Você Vai Lembrar de Mim".

Os grupos se unem no Espaço Unimed a partir das 21 horas. Ingressos ainda estão disponíveis com valores a partir de R$ 120.

MC Luanna

A rapper MC Luanna está divulgando seu novo projeto "Irrefrável", que inclui dez faixas inéditas, incluindo "Mulher Adulta Faz Assim", "Não Sou do Pouco" e "Amiga Esse Homem Te Apaga".

A apresentação irá acontecer no Sesc Campo Limpo, na Zona Sul, a partir das 20 horas. Os ingressos são gratuitos.

Xuxa

A apresentadora Xuxa Meneghel estreia a turnê "XUXA - O Último Vôo da Nave" neste sábado, 25. A apresentação deve percorrer diferentes eras da carreira da artista, incluindo o Xou da Xuxa, Planeta Xuxa, Lua de Cristal e Xuxa Só Para Baixinhos.

A nave da Xuxa pousa no Nubank Parque às 19 horas de sábado. Os ingressos ainda estão disponíveis, com valores de R$ 295 por meio do site da Eventim.

Mariene Castro

Mariene leva o espetáculo "Dona de Casa" ao palco da Casa Natura Musical neste sábado, 25. A apresentação comemora o samba de roda do Recôncavo Baiano e homenageia artistas como Edith do Prato e Rita da Barquinha.

O show começa às 21 horas de sábado, em Pinheiros. Ingressos para o setor Pista ainda estão disponíveis e começam na faixa de R$ 90.

Paulo Ricardo

Paulo Ricardo estreia a turnê "Reinventar", com uma setlist mista entre hits da banda RPM e músicas de sua carreira solo. Entre as confirmadas estão "Revoluções por Minuto", "Rádio Pirata" e "Dois".

O espetáculo acontece no Teatro Bradesco, na Zona Oeste de São Paulo, a partir das 21h30. Os ingressos começam na faixa de R$ 60 e ainda estão disponíveis.

Gypsy Kings

O grupo Gypsy Kings, com a presença de Tonino Baliardo, irá apresentar rumba flamenca. Entre os hits presentes na setlist, estão "Volare", "Bomboleo" e "A Mi Manera".

A apresentação está marcada para o domingo, 26, a partir das 20 horas. Os ingressos, a partir de R$ 440, ainda estão disponíveis.