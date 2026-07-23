Serpro pede R$ 35 milhões para reforçar data center em São Paulo

O Congresso Nacional analisa o projeto PLN 22/26, que abre crédito suplementar de R$ 35 milhões no Orçamento de 2026 para investimentos do Serpro, a maior empresa pública de tecnologia da informação do país.

Os recursos estão ligados a necessidades contratuais do Datacenter Modular de São Paulo, uma das estruturas que sustentam a nuvem de governo da estatal, e têm como fonte de financiamento os recursos próprios da empresa.

"As empresas estatais, seguindo a dinâmica empresarial, possuem a necessidade de adoção de um planejamento flexível, o que as leva a retificarem, quando necessário, suas projeções orçamentárias, a fim de se adequarem a seus planos de negócios", justifica o governo na mensagem que acompanha o projeto.

O aporte chega num momento em que a estatal aposta na soberania digital como estratégia — processar dados públicos em infraestrutura instalada em solo brasileiro. Fora do setor público, a corrida é ainda mais intensa: as gigantes de tecnologia aceleraram seus investimentos em infraestrutura de IA, enquanto o Brasil discute incentivos tributários para atrair data centers.

O projeto será analisado pela Comissão Mista de Orçamento e, em seguida, pelo Plenário do Congresso Nacional.