Com show cancelado, veja roteiro turístico para fãs de Harry Styles em São Paulo

O show de Harry Styles desta terça-feira, 21, foi cancelado por motivos de saúde da turnê. A informação, confirmada pela produtora Live Nation por meio das redes sociais, deixou fãs que viajaram para aproveitar a apresentação sem saber o que fazer pela cidade.

Apesar do cancelamento, ainda dá para aproveitar a cidade nos principais pontos turísticos e ativações de Styles espalhadas por SP.

Pensando nisso, a EXAME preparou o guia turístico oficial para as "Harries":

Para onde ir em São Paulo nesta terça-feira, 21?

Loja Pop-Up

Além das apresentações da Together, Together Tour no MorumBIS, Harry Styles também trouxe seu Pop-Up para o Brasil. O espaço é responsável pela comercialização dos produtos oficiais do cantor fora do estádio, incluindo alguns itens exclusivos para a loja.

Localizada no Janela, espaço cultural e de eventos, a Pop-Up dá a oportunidade para que as fãs de Harry Styles também participem de ativações especiais temáticas do cantor, como painéis de foto exclusivos.

O Pop-Up funciona na Rua Mateus Grou, 458, em Pinheiros, e irá funcionar nos dias 17, 18, 21 e 24. O horário de funcionamento será das 11 horas às 19 horas, com a primeira hora de abertura reservada exclusivamente para quem tem o cartão Amex.

Now Play Vinyl Store

A Now Play Vinyl Store é um ponto turístico clássico para as Harries. Durante o começo da divulgação do álbum Kiss All The Time, Disco Occasionally, Styles utilizou o espaço da loja para a listening party do single Aperture.

Agora, o lugar está sendo utilizado para distribuir pôsteres gratuitos para fãs do cantor. A retirada acontece nos dias 17, 18, 21, 22, 23 e 24 de julho, aqui na loja, de 17h às 19h nos dias de semana e 10h às 12h no sábado.

MASP

O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) é um dos pontos turísticos mais famosos de São Paulo. Dividida em dois prédios, a organização sem fins possui um dos maiores e mais importantes acervos artísticos do Hemisfério Sul, abrigando obras de artistas como Van Gogh, Monet, Agostinho Batista de Freitas, Albino Braz, José Antônio da Silva e Picasso.

Alguns fãs do cantor podem reconhecer o museu como um dos pontos onde Styles foi encontrado durante um de seus passeios em São Paulo. Os Harries que quiserem seguir os passos do cantor podem aproveitar a entrada gratuita no MASP, que acontece toda terça-feira.

Oh!Whey

A sorveteria Oh!Whey, em Pinheiros, recebeu Harry Styles durante sua primeira semana em São Paulo e já entrou na onda dos fãs do cantor.

Ao realizar um pedido no local, você pode encontrar o sabor escolhido pelo cantor, de Scuup com coco ralado zero e Wheymaltine, sinalizado para fãs como "O sorvete que o Harry pediu".

Galeria do Rock

A Galeria do Rock é o destino perfeito para os fãs que desejam voltar para casa com um souvenir da viagem. Com centenas de lojas, o espaço tem milhares de opções que vão desde camisetas personalizadas do cantor a discos de vinil, incluindo de seu álbum mais recente.

Bairro da Liberdade

Outra opção que caiu nas graças de Harry Styles é o bairro da Liberdade. Durante sua passagem pela capital paulista, o cantor foi visto passeando pelo tradicional bairro asiático, chegando a fazer compras em alguns mercados da região.

Os fãs do cantor também podem aproveitar para visitar as galerias ao redor do bairro, que também estão prontas para recebê-los com diversos produtos personalizados, incluindo camisetas, moletons, capinhas de celular, chaveiros, CDs e vinis.