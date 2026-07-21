Qual será a música surpresa do show de Harry Styles nesta sexta-feira, 24? Veja as possibilidades

Quem acompanha a atual turnê de Harry Styles encontrou um detalhe que tornou a expectativa para os shows em São Paulo ainda maior. Em meio a uma setlist praticamente idêntica nas apresentações pela Europa, existe um momento reservado para uma música surpresa, capaz de transformar cada noite em uma experiência única.

Durante as duas etapas da turnê pela Europa, Harry Styles repetiu quase todo o repertório. A principal exceção aparece na 18ª música do show, que permanece em aberto e muda de acordo com a escolha do cantor.

A faixa "Matilda" costuma ocupar esse espaço com mais frequência e é vista pelos fãs como a escolha mais tradicional para esse momento da apresentação. Ainda assim, Styles já mostrou que prefere manter essa parte do espetáculo flexível.

Quais músicas podem aparecer?

Ao longo da turnê, algumas canções passaram a surgir como as principais candidatas para preencher esse espaço especial. Entre elas estão "Sweet Creature", "Boyfriends", "The Waiting Game", "Little Freak", "Love of My Life", "Paint By Numbers" e "Cherry".

A seleção reúne músicas de diferentes fases da carreira e costuma agradar especialmente quem acompanha os álbuns completos do artista. Cada escolha cria um clima diferente e reforça o caráter exclusivo daquela apresentação.

No primeiro show em São Paulo, na última sexta-feira, 17, a faixa "Matilda" foi a escolhida. Já no sábado, 18, o público pode aproveitar uma das primeiras apresentações da canção "The Waiting Game" ao vivo.

A provável setlist do show

Com base nas apresentações mais recentes da turnê, esta é a ordem mais provável das músicas que o cantor deve cantar em São Paulo:

"Are You Listening Yet?" "Golden" "Adore You" "Watermelon Sugar" "Music for a Sushi Restaurant" "Taste Back" "Coming Up Roses" "Fine Line" "Italian Girls" "American Girls" "Keep Driving" "Ready, Steady, Go!" "Dance No More" "Treat People With Kindness" "Pop" "Season 2 Weight Loss" "Carla's Song / Satellite" "Aperture" Night Changes / History (medley) Música surpresa "Sign of the Times" "As It Was"

Como acontece em diversas turnês, o repertório pode sofrer pequenas alterações ao longo da passagem pelo Brasil.

Momento dedicado ao One Direction?

Na residência de 12 shows de Harry Styles em Londres, na Inglaterra, o cantor adicionou à setlist um momento de nostalgia para os fãs que o conhecem desde o começo da carreira. O cantor relembrou a fase em que fez parte da banda One Direction e cantou, em forma de medley, as músicas "Night Changes" e "History".

No Brasil, o público ainda não sabe se ele vai repetir o momento de homenagem ao grupo britânico, que se separou em 2016.

Quatro apresentações em São Paulo

O show desta sexta encerra a sequência de apresentações de Harry Styles no MorumBIS. O artista também sobiu ao palco nos dias 17 e 18 de julho, levando ao público um espetáculo com cerca de duas horas de duração e uma produção que se consolidou ao longo da turnê europeia.

A apresentação do dia 21 de julho foi cancelada por motivos de saúde. Os fãs portadores de ingresso terão a oportunidade de comprar entradas para a apresentação final do cantor no país.

Novo formato de shows

Para sua nova turnê, Styles optou por um modelo que tem se tornado cada vez mais popular entre os artistas: a residência.

Esse novo formato consiste em cidades ao redor do mundo escolhidas a dedo para receber uma semana ou mais de shows, possibilitando com que o artista tenha mais tempo em um único local para descansar e viver o espaço fora dos palcos.

Além disso, o modelo tornou possível a criação de uma estrutura grandiosa. O projeto criado pela equipe da "Together, Together Tour" conta com quatro "pods" integrados à pista, criando um espaço VIP que aproxima os fãs do artistas. Grandes passarelas também permitem a movimentação do artista por quase todos os setores do estádio.

Ainda tem ingresso para os shows?

Sim. De acordo com a página oficial da Ticketmaster, os ingressos para o show desta sexta-feira, 24, seguem disponíveis para compra.

A disponibilidade pode mudar ao longo do dia, conforme novas compras são realizadas ou ingressos retornam ao sistema. Por isso, quem pretende garantir presença deve acompanhar a plataforma oficial em tempo real.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial da Ticketmaster. A empresa também mantém venda presencial nas bilheterias do MorumBIS nos dias de apresentação, com atendimento a partir das 10h e comercialização até o início do show, conforme a disponibilidade de entradas.

Os portões do estádio serão abertos às 16h, enquanto o show está marcado para começar às 20h45. A organização recomenda que o público utilize o ingresso digital por meio do aplicativo Quentro para facilitar o acesso ao evento.

Como chegar?

O MorumBIS fica situado na Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, na zona sul de São Paulo, e possui boa acessibilidade por transporte público. A maneira mais prática de acessar o local é pela estação Morumbi da Linha 4-Amarela.