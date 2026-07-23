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Harry Styles no Brasil: veja horário, como chegar e possível setlist do show desta sexta-feira

Última apresentação da 'Together Together Tour' de Harry Styles no MorumBIS acontece nesta sexta-feira, 24, com início previsto às 21h

Harry Styles: cantor teve apresentação do dia 21/07 cancelada (Foto: Reprodução/Instagram/@harrystyles)

Harry Styles: cantor teve apresentação do dia 21/07 cancelada (Foto: Reprodução/Instagram/@harrystyles)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de julho de 2026 às 11h28.

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O cantor Harry Styles sobe ao palco para sua última apresentação da "Together, Together Tour" São Paulo nesta sexta-feira, 24. O show acontece no Estádio MorumBIS, na Zona Sul de São Paulo.

Essa é a primeira visita do pop-star britânico ao Brasil desde 2022, quando se apresentou no país com a "Love On Tour". Na época, Harry realizou três shows em São Paulo e um em Curitiba.

A turnê "Together, Together" é no formato de residência, ou seja, o cantor passa mais tempo em uma única cidade com diversas noites de apresentações. Antes de chegar ao Brasil para os shows, Styles passou por Amsterdã e Londres.

Que horas começa o show?

A apresentação de Harry Styles começa às 20h45, com abertura do duo Fcukers marcada para às 19h45. Os portões abrem às 16h.

Como chegar?

O MorumBIS fica situado na Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, na zona sul de São Paulo, e possui boa acessibilidade por transporte público. A maneira mais prática de acessar o local é pela estação São Paulo - Morumbi da Linha Amarela - 4.

O público que não possui o Bilhete Único de São Paulo pode comprar entradas com antecedência pelo aplicativo TOP para evitar filas na hora da volta.

Ainda há ingressos disponíveis?

Os ingressos para a última noite da "Together, Together Tour" ainda estão disponíveis.

É possível comprar entradas para os setores Pista (apenas Inteira e Meia Idoso), Cadeira Inferior (apenas Compradores dia 21/07), Cadeira Superior (Inteira, Meia-Entrada, Meia Idoso e Compradores dia 21/07) e Arquibancada (Inteira, Meia-Entrada, Meia Idoso e Compradores dia 21/07).

Confira o possível setlist

  • Are You Listening Yet?
  • Golden
  • Adore You
  • Watermelon Sugar
  • Music For A Sushi Restaurant
  • Taste Back
  • Coming Up Roses
  • Fine Line
  • American Girls
  • Keep Driving
  • Ready, Steady, Go!
  • Dance No More
  • Treat People With Kindness
  • Pop
  • Season 2 Weight Loss
  • Carla’s Song + Satellite
  • Aperture
  • Música Surpresa
  • Sign Of The Times
  • As It Was
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