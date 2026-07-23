Harry Styles no Brasil: veja horário, como chegar e possível setlist do show desta sexta-feira

O cantor Harry Styles sobe ao palco para sua última apresentação da "Together, Together Tour" São Paulo nesta sexta-feira, 24. O show acontece no Estádio MorumBIS, na Zona Sul de São Paulo.

Essa é a primeira visita do pop-star britânico ao Brasil desde 2022, quando se apresentou no país com a "Love On Tour". Na época, Harry realizou três shows em São Paulo e um em Curitiba.

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A turnê "Together, Together" é no formato de residência, ou seja, o cantor passa mais tempo em uma única cidade com diversas noites de apresentações. Antes de chegar ao Brasil para os shows, Styles passou por Amsterdã e Londres.

Que horas começa o show?

A apresentação de Harry Styles começa às 20h45, com abertura do duo Fcukers marcada para às 19h45. Os portões abrem às 16h.

Como chegar?

O MorumBIS fica situado na Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, na zona sul de São Paulo, e possui boa acessibilidade por transporte público. A maneira mais prática de acessar o local é pela estação São Paulo - Morumbi da Linha Amarela - 4.

O público que não possui o Bilhete Único de São Paulo pode comprar entradas com antecedência pelo aplicativo TOP para evitar filas na hora da volta.

Ainda há ingressos disponíveis?

Os ingressos para a última noite da "Together, Together Tour" ainda estão disponíveis.

É possível comprar entradas para os setores Pista (apenas Inteira e Meia Idoso), Cadeira Inferior (apenas Compradores dia 21/07), Cadeira Superior (Inteira, Meia-Entrada, Meia Idoso e Compradores dia 21/07) e Arquibancada (Inteira, Meia-Entrada, Meia Idoso e Compradores dia 21/07).

Confira o possível setlist