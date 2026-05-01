Lançamentos do Disney+ em maio de 2026: veja os filmes e as séries

O ano de 2026 segue a todo vapor e o mês de maio chega com uma lista robusta de estreias no Disney+.

Entre os destaques para as séries, estão produções aguardadas como o capítulo final de Outlander e a conclusão da segunda temporada de Demolidor: Renascido, além da sexta temporada da brasileira Impuros.

Já para os filmes, o mês conta com o suspense SOCORRO!, dirigido por Sam Raimi, e o drama Isso Ainda Está de Pé?, protagonizado por Will Arnett e Laura Dern (leia a entrevista da EXAME com os atores). Os fãs de esportes também podem conferir as emoções das fases decisivas da NBA e da Premier League diretamente via ESPN.

Séries, especiais e documentários

Impuros (Temporada 6) | 1 de maio

Meu Querido Zelador (Temporada 4) | 1 de maio

De Férias com Travis Japan | 1 de maio

Star Wars: Maul – Lorde das Sombras | 4 de maio

Demolidor: Renascido (Temporada 2 - Final) | 5 de maio

Criminal Minds (Temporada 18) | 6 de maio

Eric Dane: Vida, Perda e Coragem (Especial) | 6 de maio

O Justiceiro: Uma Última Morte (Especial) | 12 de maio

Tucci na Itália (Temporada 2) | 12 de maio

Abbott Elementary (Temporada 5) | 13 de maio

Rivais (Temporada 2) | 15 de maio

Outlander (Temporada 8 - Final) | 16 de maio

A Coroa Perfeita | 16 de maio

Pequenas Histórias com Bluey (Nova Temporada) | 20 de maio

Princesinha Sofia: Realeza Mágica | 26 de maio

Os Testamentos: Das Filhas de Gilead (Final) | 27 de maio

Rooster Fighter | 31 de maio

Filmes

SOCORRO! | 7 de maio

Isso Ainda Está de Pé? | 13 de maio

O Testamento de Ann Lee | 20 de maio

Reality Shows e Esportes