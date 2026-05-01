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Lançamentos do Disney+ em maio de 2026: veja os filmes e as séries

Temporada final de 'Outlander', o retorno de 'Demolidor' e a nova fase de 'Impuros' estão entre os destaques do mês

Maio no Disney+: veja os filmes e séries que chegam ao catálogo do streaming (Divulgação)

Maio no Disney+: veja os filmes e séries que chegam ao catálogo do streaming (Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 1 de maio de 2026 às 06h03.

O ano de 2026 segue a todo vapor e o mês de maio chega com uma lista robusta de estreias no Disney+.

Entre os destaques para as séries, estão produções aguardadas como o capítulo final de Outlander e a conclusão da segunda temporada de Demolidor: Renascido, além da sexta temporada da brasileira Impuros.

Já para os filmes, o mês conta com o suspense SOCORRO!, dirigido por Sam Raimi, e o drama Isso Ainda Está de Pé?, protagonizado por Will Arnett e Laura Dern (leia a entrevista da EXAME com os atores). Os fãs de esportes também podem conferir as emoções das fases decisivas da NBA e da Premier League diretamente via ESPN.

Séries, especiais e documentários

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  • Impuros (Temporada 6) | 1 de maio
  • Meu Querido Zelador (Temporada 4) | 1 de maio
  • De Férias com Travis Japan | 1 de maio
  • Star Wars: Maul – Lorde das Sombras | 4 de maio
  • Demolidor: Renascido (Temporada 2 - Final) | 5 de maio
  • Criminal Minds (Temporada 18) | 6 de maio
  • Eric Dane: Vida, Perda e Coragem (Especial) | 6 de maio
  • O Justiceiro: Uma Última Morte (Especial) | 12 de maio
  • Tucci na Itália (Temporada 2) | 12 de maio
  • Abbott Elementary (Temporada 5) | 13 de maio
  • Rivais (Temporada 2) | 15 de maio
  • Outlander (Temporada 8 - Final) | 16 de maio
  • A Coroa Perfeita | 16 de maio
  • Pequenas Histórias com Bluey (Nova Temporada) | 20 de maio
  • Princesinha Sofia: Realeza Mágica | 26 de maio
  • Os Testamentos: Das Filhas de Gilead (Final) | 27 de maio
  • Rooster Fighter | 31 de maio

Filmes

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  • SOCORRO! | 7 de maio
  • Isso Ainda Está de Pé? | 13 de maio
  • O Testamento de Ann Lee | 20 de maio

Reality Shows e Esportes

  • Masters 1000 de Roma (Tênis) | Até 17 de maio
  • NBA (Finais de Conferência) | 5 a 20 de maio
  • Premier League (Rodadas finais) | 2 a 24 de maio
  • Roland Garros (Tênis) | 24 de maio
  • Fábrica de Casamentos | Toda quarta-feira
Acompanhe tudo sobre:FilmesSériesStreaming

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