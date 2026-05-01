Lançamentos do Disney+ em maio de 2026: veja os filmes e as séries

O ano de 2026 segue a todo vapor e o mês de maio chega com uma lista robusta de estreias no Disney+.
Entre os destaques para as séries, estão produções aguardadas como o capítulo final de Outlander e a conclusão da segunda temporada de Demolidor: Renascido, além da sexta temporada da brasileira Impuros.
Já para os filmes, o mês conta com o suspense SOCORRO!, dirigido por Sam Raimi, e o drama Isso Ainda Está de Pé?, protagonizado por Will Arnett e Laura Dern (leia a entrevista da EXAME com os atores). Os fãs de esportes também podem conferir as emoções das fases decisivas da NBA e da Premier League diretamente via ESPN.
Séries, especiais e documentários
- Impuros (Temporada 6) | 1 de maio
- Meu Querido Zelador (Temporada 4) | 1 de maio
- De Férias com Travis Japan | 1 de maio
- Star Wars: Maul – Lorde das Sombras | 4 de maio
- Demolidor: Renascido (Temporada 2 - Final) | 5 de maio
- Criminal Minds (Temporada 18) | 6 de maio
- Eric Dane: Vida, Perda e Coragem (Especial) | 6 de maio
- O Justiceiro: Uma Última Morte (Especial) | 12 de maio
- Tucci na Itália (Temporada 2) | 12 de maio
- Abbott Elementary (Temporada 5) | 13 de maio
- Rivais (Temporada 2) | 15 de maio
- Outlander (Temporada 8 - Final) | 16 de maio
- A Coroa Perfeita | 16 de maio
- Pequenas Histórias com Bluey (Nova Temporada) | 20 de maio
- Princesinha Sofia: Realeza Mágica | 26 de maio
- Os Testamentos: Das Filhas de Gilead (Final) | 27 de maio
- Rooster Fighter | 31 de maio
Filmes
- SOCORRO! | 7 de maio
- Isso Ainda Está de Pé? | 13 de maio
- O Testamento de Ann Lee | 20 de maio
Reality Shows e Esportes
- Masters 1000 de Roma (Tênis) | Até 17 de maio
- NBA (Finais de Conferência) | 5 a 20 de maio
- Premier League (Rodadas finais) | 2 a 24 de maio
- Roland Garros (Tênis) | 24 de maio
- Fábrica de Casamentos | Toda quarta-feira