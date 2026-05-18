Dorival inicia 3ª passagem pelo São Paulo com maratona antes de pausa para a Copa

A terceira passagem de Dorival Júnior pelo São Paulo começa oficialmente nesta segunda-feira, 18. Apresentado pelo clube, o treinador terá pouco tempo para colocar suas ideias em prática antes da estreia, marcada para esta terça-feira, 19, diante do Millonarios, da Colômbia, no Morumbis, pela Copa Sul-Americana.

O técnico comandará apenas um treino antes do primeiro compromisso. Depois da estreia continental, o São Paulo ainda terá uma sequência intensa de partidas até a paralisação do calendário para a Copa do Mundo.

Nos próximos 13 dias, o Tricolor disputará quatro jogos: além do duelo contra o Millonarios, encara Botafogo e Remo, pelo Campeonato Brasileiro, e Boston River, novamente pela Sul-Americana.

O cenário reduz drasticamente o tempo disponível para treinamentos. Internamente, porém, a percepção é de que o maior desafio de Dorival neste retorno vai além dos ajustes táticos: recuperar a confiança de um elenco que atravessa um momento de instabilidade.

Milton Cruz, que comandou a equipe de forma interina, destacou justamente essa característica do treinador após a derrota para o Fluminense.

“Dorival é um amigo que conhece bem o elenco. Vai precisar devolver confiança aos jogadores, porque isso está faltando. Ele tem grande capacidade de convencimento, sabe organizar equipes e acredito que pode fazer o time render mais”, afirmou.

Retorno conhecido ao Morumbis

Esta será a terceira experiência de Dorival Júnior no comando são-paulino. A primeira ocorreu entre julho de 2017 e março de 2018. Já a segunda passagem aconteceu entre abril de 2023 e janeiro de 2024, encerrada após o convite para assumir a seleção brasileira.

Somando seus períodos anteriores no clube, Dorival acumula 92 partidas à frente do São Paulo, com retrospecto de 42 vitórias, 22 empates e 28 derrotas.

Anunciado oficialmente na última sexta-feira, o treinador assinou contrato válido até dezembro deste ano. O vínculo de curta duração está ligado ao cenário político do clube, que terá eleições presidenciais ao final da temporada.

Jogos do São Paulo com Dorival antes da pausa para a Copa

São Paulo x Millonarios (COL) | 19/05, terça-feira, às 19h30 | Morumbis | Copa Sul-Americana

São Paulo x Botafogo | 23/05, sábado, às 17h | Morumbis | Brasileirão

São Paulo x Boston River | 26/05, terça-feira, às 19h | Morumbis | Copa Sul-Americana

Remo x São Paulo | 30/05, sábado, às 19h30 | Baenão | Brasileirão