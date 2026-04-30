Quem vai ao Met Gala 2026? Confira alguns famosos confirmados

E por falar em celebridades, a lista oficial de convidados só é divulgada durante o evento, mas alguns nomes já foram confirmados, enquanto outros seguem cercados de especulação.
Veja quem vai e quem deve ir ao evento, que acontece na próxima segunda-feira:
Quais celebridades vão ao evento?
Entre os nomes que já circulam como presenças praticamente certas no Met Gala 2026, alguns rostos conhecidos do evento voltam a liderar as apostas. Segundo o Page Six, Kim Kardashianaparece mais uma vez entre as convidadas esperadas, reforçando seu posto como uma das figuras mais frequentes e comentadas do tapete vermelho. Julia Garner, Hailey Bieber, Alexa Chung, Gabrielle Unior e Rebecca Hall também devem marcar presença na festa luxuosa.
Já o The Sun apontou outros artistas como Jessie Buckley, vencedora do Oscar 2026, Zendaya e Lady Gaga. Entre os homens, o nome de Jimmy Butler também aparece entre os esperados para a edição deste ano.
A expectativa gira em torno do "comeback" de Beyoncé à festa, que será co-anfitriã ao lado de Anna Wintour e Nicole Kidman. A última aparição da cantora no evento foi em 2016, com o tema "Mao x máquina: a moda na era da tecnologia".
Jeff Bezos, fundador, presidente e CEO da Amazon e Lauren Sánchez Bezos, sua esposa, estão entre os principais apoiadores do evento em 2026. O casal atua como patrocinador da edição e ocupa o posto de "honorary co-chair", ou "co-presidente honorário", reforçando o peso financeiro e institucional do evento.
Qual será o tema de 2026?
A edição de 2026 vai celebrar a exposição “Costume Art”, nova mostra do Costume Institute que será aberta ao público poucos dias depois, em 10 de maio. A proposta deste ano é explorar a relação entre moda, corpo e arte, reforçando a ideia de que vestir-se também pode ser uma forma de expressão artística.
Como de costume, o evento será realizado de forma exclusiva e com lista de convidados restrita. O acesso segue limitado a um seleto grupo de convidados, entre celebridades, estilistas, atletas e nomes influentes da cultura pop, o que ajuda a manter o status do Met Gala como o evento mais cobiçado e comentado do universo fashion.
Presença brasileira
O Brasil também terá espaço na exposição do Met Gala 2026. A estilista Renata Buzzo será a única brasileira presente em “Costume Art”, mostra do Costume Institute que inspira a edição deste ano do baile. Segundo o Metrópoles, a designer foi selecionada para integrar a exposição com uma de suas criações, tornando-se a única representante do país na curadoria da mostra.
Horários e onde acompanhar o Met Gala 2026
A chegada dos convidados ao tapete vermelho começa por volta das 18h (horário de Brasília) e costuma se estender até cerca de 21h. Esse momento concentra a maior atenção do público, com produções elaboradas e aparições de grandes nomes.
O evento será exibido com exclusividade pela Vogue americana em suas plataformas digitais, incluindo o canal oficial no YouTube, o TikTok e o site Vogue.com.