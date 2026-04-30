Quem vai ao Met Gala 2026? Confira alguns famosos confirmados

Qual será o tema de 2026?

A edição de 2026 vai celebrar a exposição “Costume Art”, nova mostra do Costume Institute que será aberta ao público poucos dias depois, em 10 de maio. A proposta deste ano é explorar a relação entre moda, corpo e arte, reforçando a ideia de que vestir-se também pode ser uma forma de expressão artística.

Como de costume, o evento será realizado de forma exclusiva e com lista de convidados restrita. O acesso segue limitado a um seleto grupo de convidados, entre celebridades, estilistas, atletas e nomes influentes da cultura pop, o que ajuda a manter o status do Met Gala como o evento mais cobiçado e comentado do universo fashion.

Presença brasileira

O Brasil também terá espaço na exposição do Met Gala 2026. A estilista Renata Buzzo será a única brasileira presente em “Costume Art”, mostra do Costume Institute que inspira a edição deste ano do baile. Segundo o Metrópoles, a designer foi selecionada para integrar a exposição com uma de suas criações, tornando-se a única representante do país na curadoria da mostra.

Horários e onde acompanhar o Met Gala 2026

A chegada dos convidados ao tapete vermelho começa por volta das 18h (horário de Brasília) e costuma se estender até cerca de 21h. Esse momento concentra a maior atenção do público, com produções elaboradas e aparições de grandes nomes.

O evento será exibido com exclusividade pela Vogue americana em suas plataformas digitais, incluindo o canal oficial no YouTube, o TikTok e o site Vogue.com.