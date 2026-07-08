Os cinco atores com mais indicações ao Emmy

Ao longo da história do Emmy Awards, principal premiação da televisão norte-americana, poucos atores conseguiram manter um nível de reconhecimento tão consistente quanto alguns dos grandes nomes da TV.

Entre os homens, o recordista de indicações é Alan Alda, que acumulou 34 nomeações ao Emmy ao longo de sua carreira. O ator ficou conhecido principalmente por interpretar Hawkeye Pierce na série MASH*, um dos maiores sucessos da televisão americana. Além de atuar, Alda também recebeu indicações por seu trabalho como roteirista e diretor.

Outro nome de destaque é Ed Asner, considerado um dos atores mais premiados da história do Emmy. Embora seja mais lembrado pelo número de vitórias — sete estatuetas de atuação, um recorde entre os homens —, Asner também acumulou diversas indicações graças a trabalhos em séries como The Mary Tyler Moore Show e Lou Grant.

Entre os artistas mais reconhecidos pela Academia de Televisão também está Michael J. Fox, cuja carreira em produções como Family Ties, Spin City e participações especiais em outras séries lhe rendeu numerosas indicações ao longo de várias décadas.

Peter Falk, eternizado como o detetive Columbo na clássica série policial Columbo, recebeu um expressivo número de indicações ao Emmy e conquistou múltiplas vitórias. Sua interpretação do investigador tornou-se uma das mais icônicas da história da televisão.

Outro ator frequentemente lembrado entre os mais indicados é Kelsey Grammer, reconhecido pelo papel de Frasier Crane nas séries Cheers e Frasier. Sua longevidade no personagem contribuiu para um dos maiores históricos de indicações em categorias de atuação em comédia.

Mais recentemente, nomes como Bryan Cranston, protagonista de Breaking Bad, também passaram a integrar as listas de artistas mais indicados da televisão americana. Suas atuações em drama consolidaram seu lugar entre os intérpretes mais respeitados da indústria.

Mais indicações e vitórias ao Emmy