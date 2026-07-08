Os cinco atores com mais indicações ao Emmy

Michael J. Fox, do clássico De Volta Para o Futuro, ganhou cinco vezes o Emmy (Frederick M. Brown/Getty Images)
Repórter
Publicado em 8 de julho de 2026 às 16h38.
Ao longo da história do Emmy Awards, principal premiação da televisão norte-americana, poucos atores conseguiram manter um nível de reconhecimento tão consistente quanto alguns dos grandes nomes da TV.
Entre os homens, o recordista de indicações é Alan Alda, que acumulou 34 nomeações ao Emmy ao longo de sua carreira. O ator ficou conhecido principalmente por interpretar Hawkeye Pierce na série MASH*, um dos maiores sucessos da televisão americana. Além de atuar, Alda também recebeu indicações por seu trabalho como roteirista e diretor.
Outro nome de destaque é Ed Asner, considerado um dos atores mais premiados da história do Emmy. Embora seja mais lembrado pelo número de vitórias — sete estatuetas de atuação, um recorde entre os homens —, Asner também acumulou diversas indicações graças a trabalhos em séries como The Mary Tyler Moore Show e Lou Grant.
Entre os artistas mais reconhecidos pela Academia de Televisão também está Michael J. Fox, cuja carreira em produções como Family Ties, Spin City e participações especiais em outras séries lhe rendeu numerosas indicações ao longo de várias décadas.
Peter Falk, eternizado como o detetive Columbo na clássica série policial Columbo, recebeu um expressivo número de indicações ao Emmy e conquistou múltiplas vitórias. Sua interpretação do investigador tornou-se uma das mais icônicas da história da televisão.
Outro ator frequentemente lembrado entre os mais indicados é Kelsey Grammer, reconhecido pelo papel de Frasier Crane nas séries Cheers e Frasier. Sua longevidade no personagem contribuiu para um dos maiores históricos de indicações em categorias de atuação em comédia.
Mais recentemente, nomes como Bryan Cranston, protagonista de Breaking Bad, também passaram a integrar as listas de artistas mais indicados da televisão americana. Suas atuações em drama consolidaram seu lugar entre os intérpretes mais respeitados da indústria.
Passadas as principais premiações do cinema no primeiro semestre, chegou a hora de reconhecer as melhores séries do último ano. A Television Academy revelou nesta quarta-feira, 8, a lista de indicados ao Emmy Awards de 2026. O anúncio foi feito em Los Angeles, no Saban Media Center.
Entre os destaques desta edição estão séries como The Pitt (HBO Max), Pluribus (Apple TV), Widow's Bay (Apple TV) Hacks (HBO Max). A cerimônia de premiação dos vencedores está marcada para o dia 14 de setembro deste ano. Saiba onde assistir às séries nomeadas aqui.