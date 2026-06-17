Novo trailer de 'A Odisseia' traz novas cenas de Zendaya no épico de Nolan; veja vídeo

A Universal Pictures divulgou, nesta quarta-feira, 17, um novo trailer de "A Odisseia", próximo longa dirigido por Christopher Nolan. A prévia coloca Zendaya em evidência ao mostrar a atriz caracterizada como Atena, uma das figuras centrais da mitologia grega e aliada de Odisseu em sua longa jornada de volta para casa.

Na cena, a deusa conversa com o herói, interpretado por Matt Damon, e o questiona sobre suas lembranças. Odisseu responde que ainda se recorda da esposa e do filho, deixando claro que seu objetivo continua sendo retornar a Ítaca.

Uma adaptação de um dos maiores clássicos da literatura

Na obra original de Homero, Atena atua como protetora de Odisseu ao longo de sua viagem após a Guerra de Troia. A personagem utiliza sua influência divina para ajudá-lo a superar desafios e encontrar o caminho de volta ao reino que deixou para trás.

Além de Matt Damon e Zendaya, o elenco conta com Anne Hathaway, Tom Holland, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Jon Bernthal, Mia Goth e John Leguizamo.

A produção marca mais uma parceria entre Nolan, o diretor de fotografia Hoyte van Hoytema e o compositor Ludwig Göransson.

"A Odisseia" é baseada no poema épico atribuído a Homero, considerado uma das obras mais influentes da literatura ocidental. A história acompanha os desafios enfrentados por Odisseu durante os dez anos que se seguiram ao fim da Guerra de Troia.

Ao longo da viagem, o herói encontra criaturas mitológicas, enfrenta a ira dos deuses e luta para reencontrar a família após décadas longe de casa.

A aposta mais ambiciosa de Nolan

Depois do sucesso de "Oppenheimer", vencedor de sete Oscars, Christopher Nolan decidiu adaptar um dos textos mais famosos da história. O projeto foi filmado com câmeras IMAX e vem sendo tratado como uma das maiores produções já realizadas pelo diretor.

"A Odisseia" tem estreia marcada para 16 de julho de 2026 nos cinemas brasileiros.

Veja o novo trailer de 'A Odisseia'