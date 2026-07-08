China afirma que teste de míssil seguiu normas internacionais e reforça política nuclear defensiva

A China afirmou que a modernização de suas forças nucleares tem como objetivo garantir a segurança estratégica nacional e preservar a estabilidade global. A declaração foi feita nesta segunda-feira pelo porta-voz do Ministério da Defesa, Chen Xi, ao comentar o teste de lançamento de um míssil balístico estratégico a partir de um submarino da Marinha chinesa.

Segundo Chen Xi, o lançamento foi realizado por um submarino estratégico nuclear da Marinha do Exército de Libertação Popular da China e atingiu os objetivos previstos. O porta-voz afirmou que o teste integra o programa anual de treinamento militar do país e segue o direito e as práticas internacionais.

A manifestação ocorreu após o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmar que a China lançou um míssil balístico intercontinental sem ogiva a partir de um submarino. O governo norte-americano também declarou que a expansão do arsenal nuclear chinês, considerada pouco transparente, gera preocupação internacional. Além disso, o secretário-geral da OTAN e governos do Japão, da Austrália e da Nova Zelândia também manifestaram preocupação com o episódio.

Em resposta, Chen Xi disse que a China comunicou previamente os países envolvidos sobre o teste, o que, segundo ele, demonstra a abertura e a transparência das Forças Armadas chinesas.

O porta-voz também reafirmou que a China mantém uma política de desenvolvimento pacífico, adota uma estratégia de defesa defensiva e sustenta uma política nuclear baseada na autodefesa. De acordo com ele, o país mantém seu arsenal no nível mínimo necessário para garantir a segurança nacional e não participa de uma corrida armamentista nuclear.

Por fim, Chen Xi reiterou que a modernização das capacidades nucleares chinesas busca fortalecer a segurança estratégica do país e contribuir para a estabilidade estratégica global.