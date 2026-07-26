As 12 salas IMAX em funcionamento no Brasil

Com a estreia de A Odisseia, 13º filme da carreira do Christopher Nolan, a busca por salas de cinema do tipo IMAX cresceu. Em vídeo, Nolan apareceu mostrando o tamanho do filme em comparação a ele próprio. Para gravar o longa baseado em um poema épico, foi necessário usar 18 quilômetros de rolo de filme, com mais de 300 quilos.

As câmeras IMAX utilizam películas de 70 mm, capazes de registrar imagens com resolução equivalente a 18K e capturar até 40% mais área de imagem em comparação aos formatos convencionais, ampliando o campo de visão e o nível de detalhes das cenas.

Apesar do interesse crescente, a tecnologia ainda está disponível em apenas 12 salas de cinema no Brasil. São Paulo concentra o maior número de unidades.

Há três salas IMAX em São Paulo

Cinépolis – JK Iguatemi

UCI – Shopping Anália Franco

Cinesystem – Bourbon Shopping

O estado de São Paulo também conta com outras duas salas IMAX

Kinoplex – Parque Dom Pedro Shopping, em Campinas

UCI – Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto

No Rio de Janeiro, há uma sala IMAX

UCI – New York City Center

Em Minas Gerais, a tecnologia está disponível em Belo Horizonte

Cineart – Boulevard Shopping

A região Nordeste reúne três salas de cinema IMAX

UCI Orient – Shopping da Bahia, em Salvador

UCI Kinoplex – Shopping Recife, no Recife

UCI Kinoplex – Iguatemi Fortaleza, em Fortaleza

Na região Sul, há duas salas de cinema IMAX