As 12 salas IMAX em funcionamento no Brasil

(Universal/Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 26 de julho de 2026 às 14h47.
Com a estreia de A Odisseia, 13º filme da carreira do Christopher Nolan, a busca por salas de cinema do tipo IMAX cresceu. Em vídeo, Nolan apareceu mostrando o tamanho do filme em comparação a ele próprio. Para gravar o longa baseado em um poema épico, foi necessário usar 18 quilômetros de rolo de filme, com mais de 300 quilos.
As câmeras IMAX utilizam películas de 70 mm, capazes de registrar imagens com resolução equivalente a 18K e capturar até 40% mais área de imagem em comparação aos formatos convencionais, ampliando o campo de visão e o nível de detalhes das cenas.
Apesar do interesse crescente, a tecnologia ainda está disponível em apenas 12 salas de cinema no Brasil. São Paulo concentra o maior número de unidades.