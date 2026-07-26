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As 12 salas IMAX em funcionamento no Brasil

Apesar do interesse crescente, a tecnologia ainda está disponível em apenas 12 salas de cinema no Brasil

(Universal/Divulgação)

(Universal/Divulgação)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 26 de julho de 2026 às 14h47.

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Com a estreia de A Odisseia, 13º filme da carreira do Christopher Nolan, a busca por salas de cinema do tipo IMAX cresceu. Em vídeo, Nolan apareceu mostrando o tamanho do filme em comparação a ele próprio. Para gravar o longa baseado em um poema épico, foi necessário usar 18 quilômetros de rolo de filme, com mais de 300 quilos.

As câmeras IMAX utilizam películas de 70 mm, capazes de registrar imagens com resolução equivalente a 18K e capturar até 40% mais área de imagem em comparação aos formatos convencionais, ampliando o campo de visão e o nível de detalhes das cenas.

Apesar do interesse crescente, a tecnologia ainda está disponível em apenas 12 salas de cinema no Brasil. São Paulo concentra o maior número de unidades.

Há três salas IMAX em São Paulo

  • Cinépolis – JK Iguatemi
  • UCI – Shopping Anália Franco
  • Cinesystem – Bourbon Shopping

O estado de São Paulo também conta com outras duas salas IMAX

  • Kinoplex – Parque Dom Pedro Shopping, em Campinas
  • UCI – Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto

No Rio de Janeiro, há uma sala IMAX

  • UCI – New York City Center

Em Minas Gerais, a tecnologia está disponível em Belo Horizonte

  • Cineart – Boulevard Shopping

A região Nordeste reúne três salas de cinema IMAX

  • UCI Orient – Shopping da Bahia, em Salvador
  • UCI Kinoplex – Shopping Recife, no Recife
  • UCI Kinoplex – Iguatemi Fortaleza, em Fortaleza

Na região Sul, há duas salas de cinema IMAX

  • IMAX – Shopping Palladium, em Curitiba
  • Cinemark – Bourbon Shopping Wallig, em Porto Alegre
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