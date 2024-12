Cientistas descobrem novo predador no fundo do oceano; veja foto

Cientistas encontraram um novo predador foi encontrado a 25 mil pés abaixo do pacífico nas profundezas do oceano Pacífico, na Fossa do Atacama. Apelidado de "Breu", em homenagem ao lugar escuro onde habita, o predador se trata de um crustáceo predador habituado a viver nas extremidades do mar.

A espécie descoberta já tem nome e se chama "Dulcibella camanchaca", e marca o primeiro anfípode (animais que contém características exclusivas de crustáceos) predador ativo já encontrado nessas profundidades.

Com o tamanho de quase quatro centímetros, o anfípode usa os apêndices raptoriais especializados para capturar presas menores, a exemplo de outras espécies de anfípodes, comportamento essencial para a sobrevivência da espécie.

A Fossa do Atacama, localizada ao norte do Chile, é um cânion de águas profundas que ultrapassa 8.000 metros de profundidade. Essa área é escassa em alimentos, mas abriga uma biodiversidade única, o que inclui muitas espécies endêmicas que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo.

O que são as zonas hadais?

Geograficamente isolada de outras zonas hadais, a fossa está situada abaixo de águas superficiais ricas em nutrientes. Essa característica favorece o desenvolvimento de adaptações específicas entre as espécies, como as habilidades de caça altamente especializadas do anfípode.

A zona hadal é a camada mais profunda do oceano, 19.700 a 36.000 pés (10,97 km) de profundidade, e é composta principalmente por fossas e vales profundos. Apesar das condições extremas, essa região é casa de anfípodes, pepinos-do-mar e xenofióforos.

