'O Drama', 'Ghost in the Shell' e mais: o que assistir neste fim de semana

Filmes e séries: 6 opções para assistir neste fim de semana (Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 10 de julho de 2026 às 06h29.
O segundo fim de semana de julho chega recheado de estreias no streaming, com destaque para bons filmes recém-saídos dos cinemas.
Nas séries, o destaque é da Prime Video com a primeira temporada de The Ghost in the Shell, baseada na história de Masamune Shirow. A Apple TV+ aposta na quinta temporada de Trying, com Esther Smith e Rafe Spall. A Netflix, por sua vez, resgata a nostalgia com o drama de época Uma Casa na Pradaria, adaptação audiovisual dos livros de Laura Ingalls Wilder.
Já na parte dos filmes, o Prime Video traz para o streaming o tão falado O Drama. Para quem busca tensão, a Netflix traz em dose dupla Terror em Silent Hill e o documentário geopolítico A Voz de Hind Rajab, indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional no início deste ano.
Esta aguardada produção inédita mergulha de cabeça nas complexidades e reviravoltas das relações interpessoais e de segredos que vêm à tona de maneira inesperada. O longa constrói uma atmosfera tensa e envolvendo, onde as escolhas do passado cobram seu preço definitivo na vida e no destino de seus protagonistas.
Na quinta temporada da elogiada comédia, Nikki (Esther Smith) e Jason (Rafe Spall) precisam enfrentar as consequências da chegada de Kat — a mãe biológica de Princess e Tyler. O surgimento inesperado de Kat na porta de casa traz um turbilhão de caos para a vida tranquila que a família levava, colocando em risco a rotina do casal.
O desespero de Rose para salvar sua filha de uma doença terminal as leva à Silent Hill, um mundo de trevas que logo consome a menina. Baseado na famosa franquia de jogos eletrônicos, o filme constrói uma atmosfera aterrorizante repleta de mistérios e criaturas saídas de pesadelos.
A aclamada franquia cyberpunk ganha uma nova e ambiciosa adaptação em formato de série. A narrativa acompanha a Seção 9 e a Major Motoko Kusanagi em um cenário futurista dominado pelo avanço tecnológico e pela cibernética, onde o grupo de elite precisa desvendar crimes de alta complexidade e conspirações corporativas.
Ao receberem um apelo desesperado de uma criança de seis anos presa em um carro, os membros do Crescente Vermelho em Gaza arriscam tudo para salvá-la. Este comovente e urgente documentário resgata um dos episódios mais devastadores da história recente em busca de relatar a realidade de missões de alto risco em áreas de conflito.
A família Ingalls começa uma nova vida no Oeste, um lugar que combina os encantos da natureza e uma luta constante pela sobrevivência. O clássico drama de época chega ao catálogo trazendo uma emocionante narrativa sobre recomeços, laços familiares e resiliência diante dos desafios do território inexplorado.