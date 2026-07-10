'O Drama', 'Ghost in the Shell' e mais: o que assistir neste fim de semana

O segundo fim de semana de julho chega recheado de estreias no streaming, com destaque para bons filmes recém-saídos dos cinemas.

Nas séries, o destaque é da Prime Video com a primeira temporada de The Ghost in the Shell, baseada na história de Masamune Shirow. A Apple TV+ aposta na quinta temporada de Trying, com Esther Smith e Rafe Spall. A Netflix, por sua vez, resgata a nostalgia com o drama de época Uma Casa na Pradaria, adaptação audiovisual dos livros de Laura Ingalls Wilder.

Já na parte dos filmes, o Prime Video traz para o streaming o tão falado O Drama. Para quem busca tensão, a Netflix traz em dose dupla Terror em Silent Hill e o documentário geopolítico A Voz de Hind Rajab, indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional no início deste ano.

Confira os destaques do que assistir neste fim de semana:

O Drama (Prime Video)

Esta aguardada produção inédita mergulha de cabeça nas complexidades e reviravoltas das relações interpessoais e de segredos que vêm à tona de maneira inesperada. O longa constrói uma atmosfera tensa e envolvendo, onde as escolhas do passado cobram seu preço definitivo na vida e no destino de seus protagonistas.

Trying — Temporada 5 (Apple TV+)

Na quinta temporada da elogiada comédia, Nikki (Esther Smith) e Jason (Rafe Spall) precisam enfrentar as consequências da chegada de Kat — a mãe biológica de Princess e Tyler. O surgimento inesperado de Kat na porta de casa traz um turbilhão de caos para a vida tranquila que a família levava, colocando em risco a rotina do casal.

Terror em Silent Hill (Netflix)

O desespero de Rose para salvar sua filha de uma doença terminal as leva à Silent Hill, um mundo de trevas que logo consome a menina. Baseado na famosa franquia de jogos eletrônicos, o filme constrói uma atmosfera aterrorizante repleta de mistérios e criaturas saídas de pesadelos.

The Ghost in the Shell — Temporada 1 (Prime Video)

A aclamada franquia cyberpunk ganha uma nova e ambiciosa adaptação em formato de série. A narrativa acompanha a Seção 9 e a Major Motoko Kusanagi em um cenário futurista dominado pelo avanço tecnológico e pela cibernética, onde o grupo de elite precisa desvendar crimes de alta complexidade e conspirações corporativas.

A Voz de Hind Rajab (Netflix)

Ao receberem um apelo desesperado de uma criança de seis anos presa em um carro, os membros do Crescente Vermelho em Gaza arriscam tudo para salvá-la. Este comovente e urgente documentário resgata um dos episódios mais devastadores da história recente em busca de relatar a realidade de missões de alto risco em áreas de conflito.

Uma Casa na Pradaria — Temporada 1 (Netflix)

A família Ingalls começa uma nova vida no Oeste, um lugar que combina os encantos da natureza e uma luta constante pela sobrevivência. O clássico drama de época chega ao catálogo trazendo uma emocionante narrativa sobre recomeços, laços familiares e resiliência diante dos desafios do território inexplorado.