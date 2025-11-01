7 músicas que Marília Mendonça escreveu e você não conhecia até agora

Antes de virar estrela, Marília Mendonça foi a compositora por trás dos maiores sucessos do sertanejo brasileiro e talvez você nem imagine.

A Rainha da Sofrência começou sua carreira aos 12 anos como compositora. Dos 12 aos 19 anos, escreveu para os maiores nomes do sertanejo. Segundo o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), Marília registrou 324 músicas e 391 gravações.

Marília faleceu em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos. Após sua morte, se tornou a primeira brasileira a atingir 9 bilhões de streams no Spotify.

Confira as 7 músicas de Marília Mendonça que você não sabia:

'Calma' — Jorge & Mateus

Talvez o maior sucesso de Marília como compositora para outros artistas. 'Calma' se tornou hit instantâneo e até hoje é obrigatória nos shows da dupla.

A letra fala sobre insegurança no relacionamento: 'Calma, a sua insegurança não te leva a nada / Eu quero ser seu homem e te fazer amada'.

'Flor e o Beija-Flor' — Henrique & Juliano

Esta foi uma das primeiras grandes aparições de Marília antes de estourar como cantora.

A parceria com Henrique & Juliano foi especialmente produtiva. Além desta, Marília compôs outros hits para a dupla.

'Cuida Bem Dela' — Henrique & Juliano

A música fala sobre valorizar quem está ao seu lado. Um clássico instantâneo na voz da dupla.

'Cuida bem dela / Você não vai conhecer alguém melhor que ela', uma a letra toca no coração de quem já passou por um término.

'É Com Ela Que Eu Estou' — Cristiano Araújo

Gravada por Cristiano Araújo no último trabalho antes de sua morte em 2015.

A letra fala sobre gratidão: 'Foi ela quem me ajudou a levantar quando eu cai'. Um tema universal que conectou profundamente com os fãs.

Cristiano chegou a gravar 'De Quem É a Culpa?', outro sucesso de Marília, mas não lançou antes de falecer.

'Até Você Voltar' — Henrique & Juliano

Mais um sucesso da parceria com Henrique & Juliano.

A música fala sobre esperar pelo amor. O tema da espera e do sofrimento já aparecia forte na escrita de Marília.

'Incerteza' — Matheus & Kauan

A canção aborda o dilema de quem está 'emocionado' com a possibilidade de um relacionamento, mas inseguro quanto aos sentimentos do outro.

Marília sempre teve talento para capturar ambiguidades emocionais. 'Incerteza' é prova disso.

'Minha Herança' — João Neto & Frederico

Uma das primeiras grandes composições de Marília no início da carreira.

João Neto & Frederico foi uma das duplas que apostou no talento da jovem compositora antes dela estourar. A música mostra a versatilidade de Marília em criar sucessos para diferentes estilos dentro do sertanejo.