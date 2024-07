Aniversário de Marília Mendonça: 6 curiosidades sobre a 'rainha da sofrência'

Há quase três anos, o Brasil se despedia de uma das maiores vozes da música nacional, a cantora Marília Mendonça, considerada a 'rainha da sofrência' e uma das principais representantes do 'Feminejo'.

A artista morreu em novembro de 2021 em um acidente aéreo. Ela havia saído da cidade de Caratinga, em Minas Gerais, para realizar um show, quando a aeronave atingiu um cabo de uma torre de distribuição de energia, provocando a queda do transporte.

Nesta segunda-feira, 22, Marília completaria 29 anos de idade. Apesar da sua partida, a cantora deixou um importante legado na música brasileira e seus hits continuam fazendo sucesso no Brasil e em outros países. Em diversas plataformas de streaming, as canções de Marília são bastante procuradas pelos seus fãs ou pelos novos ouvintes da música sertaneja.

Conheça a seguir algumas curiosidades que marcaram a vida e a carreira da cantora.

Início da carreira

Antes de se tornar um fenômeno no Brasil, o primeiro trabalho de Marília Mendonça foi realizado para uma pequena audiência. A apresentação ocorreu no estúdio do produtor Eduardo Pepato, que tinha no máximo 40 metros quadrados e contou com a presença de apenas 12 pessoas.

Compositora-mirim

Antes de ser conhecida em todo o país, a cantora compôs várias canções para duplas sertanejas. Aos 12 anos, ela coescreveu "Minha Herança" com o cantor Frederico. Anos depois, Marília criou outros sucessos no sertanejo, como "Cuida bem dela" de Henrique e Juliano, e "Com ela que eu estou" de Cristiano Araújo.

Líder do Feminejo

Marília Mendonça era conhecida como uma das vozes mais importantes do feminejo e contribuiu para consolidar esse subgênero do sertanejo que aborda abertamente a independência feminina. No cenário musical, a cantora destacou-se ao demonstrar autenticidade e carisma em suas canções, embora suas músicas não se restringissem a questões pessoais, mantendo uma separação entre sua vida pessoal e seus temas musicais.

Repercussão mundial

A morte da cantora sertaneja, em novembro de 2021, gerou comoção não apenas entre os brasileiros. Em diversos países, a tragédia ganhou repercussão em seus principais jornais. Na época, o jornal norte-americano "New York Times" colocou uma foto de Marília Mendonça na homepage de seu site, citando a cantora como "Rainha da Sofrência".

"Suas legiões de fãs se empoderavam com suas letras, que imploravam para que as mulheres rejeitassem as relações tóxicas e abusivas, e contava histórias de personagens imperfeitos", diz o texto da publicação.

A emissora britânica "BBC" também destacou a morte de Marília Mendonça e sua relevância na música brasileira. A publicação também ressaltou que a brasileira foi vencedora de um Grammy Latino de 2019, especialmente por criar canções focadas no universo feminino.

Na Índia, a morte da cantora também teve ampla repercussão. Marília foi apresentada pela imprensa indiana como की 'पीड़ा की रानी' (traduçãopara Rainha da Dor). De acordo com a filosofia hindu, aquilo que gera dor e sofrimento está relacionado às tendências rajas. Além disso, o fato de a morte da cantora ter ocorrido na semana do festival Kali Puja levou alguns indianos a atribuírem o evento a uma intervenção da deusa Kali. No entanto, a maioria dos fiéis hindus concorda que a deusa Kali não mataria um ser humano, considerando essa teoria como fundamentalismo.

A cantora mais ouvida no Spotify

Apesar de sua morte, Marília continua fazendo história na música. De acordo com dados do Spotify, ela se tornou a primeira artista do país a bater a marca de 10 bilhões de streams na plataforma. Em abril, Marília ultrapassou os 12 bilhões.

Por outro lado, aquela não foi a primeira ocasião em que a rainha da sofrência alcançou resultados impressionantes. Em 2022, Marília liderava o ranking dos cinco artistas mais ouvidos no país.

Herança

Após sua morte, a cantora teria deixado uma fortuna avaliada em R$500 milhões, segundo informações divulgadas pelo programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, na época do acidente.