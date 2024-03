Marília Mendonça ganha álbum com músicas inéditas dois anos após sua morte

Dois anos após a morte de Marília Mendonça, a família e o empresário da 'rainha da sofrência' decidiram lançar suas músicas inéditas, que farão parte de um novo álbum.

A iniciativa ocorre depois que os parentes da cantora encerraram a parceria com a gravadora Som Livre, que até então era responsável pelos trabalhos de Marília. O novo projeto é promovido pela Sony Music, o quinto solo da sertaneja.

Procurada pela EXAME, a assessoria de Marília Mendonça confirmou que as novas faixas serão lançadas em abril. Segundo o comunicado, as canções, cujos títulos ainda não foram revelados, foram gravada há anos pela cantora e estavam engavetadas até que fossem selecionadas para um álbum apropriado. O propósito da família e do empresário de Marília é "sempre manter sua música viva".

"Na verdade, trata-se de um resgate do material que Marília tinha gravado. O álbum Decretos Reais foi extraído de uma live. O maior significado é manter o legado da Marília", declarou a equipe da cantora.

Tragédia que abalou o Brasil

Marília Mendonça morreu, aos 26 anos, em 5 de novembro de 2021, em um acidente de avião. A cantora viajava para cumprir a agenda de shows quando a aeronave caiu nos arredores de Caratinga, no Vale do Rio Doce, no oeste de Minas Gerais.

Mesmo após a morte, a cantora não deixou de ser lembrada e admirada pelos fãs. A artista continuou quebrando recordes na música, pois suas canções estão diariamente presentes nos fones de ouvido de muitos brasileiros.

Em 2021, Marília foi a segunda artista mais ouvida do país. No ano seguinte, ficou 28 semanas no 1º lugar do Spotify no Brasil. Em 2023, a cantora esteve dentro da playlist "Top 50 Brasil", que mostra as 50 músicas mais tocadas no país.

No ano passado, a cantora ganhou o prêmio Grammy Latino 2023 na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja pelo trabalho Decretos Reais. O disco póstumo inclui faixas como o hit “Leão”, que em janeiro do mesmo ano se tornou a primeira canção em língua portuguesa da história a atingir 1,9 milhão de reproduções em apenas um dia.