Jorge & Matheus: TEP Entretenimento autuada após irregularidades em show no Pacaembu

A TEP Entretenimento, empresa responsável pelo show da dupla Jorge & Matheus no último final de semana, foi autuada por falhas encontradas durante a fiscalização do Procon-SP. Entre os problemas identificados, estão a ausência de informações obrigatórias nos ingressos, como alvará e a licença do Corpo de Bombeiros (AVCB), além de relatos de ingressos falsos vendidos oficialmente.

Durante a fiscalização no estádio do Pacaembu, os fiscais verificaram também dificuldades na organização da entrada do público. Diversos consumidores relataram a compra de ingressos falsos, e foram orientados a registrar boletins de ocorrência e queixas no Procon-SP. Para reforçar a legalidade do evento, a empresa foi notificada a fornecer informações sobre a documentação necessária para a realização de shows no local.

A concessionária Allegra Pacaembu também foi chamada a se alinhar às exigências legais para futuros eventos no estádio, com foco na conformidade com o Código de Defesa do Consumidor, regras sobre o consumo de álcool e proibição da venda de produtos fumígenos, que já são seguidas em grandes eventos como a F-1, Lollapalooza e Tomorrowland.

Além dos problemas nos ingressos, foi verificado que, dos três estabelecimentos auditados dentro do local, dois não estavam em conformidade com o Protocolo Não Se Cale, que exige certificação do curso sobre a Lei Maria da Penha para os funcionários.

Em uma fiscalização anterior, o Procon-SP encontrou irregularidades em 63 de 123 estabelecimentos visitados, evidenciando a persistência de falhas relacionadas à falta de certificação do curso e cartazes de identificação.

Irregularidades nas vendas de ingressos e falta de protocolos de segurança

Em resposta aos relatos de consumidores e à constatação de falhas, o Procon-SP orienta que os consumidores afetados pelo evento no Pacaembu registrem queixas no site http://www.procon.sp.br, anexando fotos e outros registros.