Ingressos para único show de Henrique & Juliano em SP começam a ser vendidos; veja preços

A partir desta quinta-feira, 15, às 12h, os fãs de Henrique & Juliano poderão comprar ingressos para o show Manifesto Musical, evento único da dupla sertaneja em São Paulo em 2024. A venda inicial será realizada exclusivamente pelo site da Guichê Web. Já no dia seguinte, 16, também às 12h, os ingressos estarão disponíveis na bilheteria do Allianz Parque, local onde o show será realizado.

Para evitar contratempos durante a compra online, é recomendável que o público faça o cadastro antecipado no site oficial de vendas.

O show está marcado para o dia 5 de julho, no Allianz Parque, um dos maiores estádios multiuso da capital paulista, situado na zona oeste. Essa será a primeira apresentação da dupla em São Paulo depois de mais de um ano de hiato, prometendo um repertório repleto dos principais hits que marcaram a carreira dos irmãos Henrique e Juliano.

Entre os sucessos confirmados no repertório estão músicas que fizeram a dupla alcançar o topo das paradas, como “Cuida Bem Dela”, “Cidade Vizinha” e “Vidinha de Balada”. No ranking Billboard Brasil Hot 100, a dupla figura com sete faixas, incluindo “Última Saudade”, que atingiu a 8ª posição.

Henrique e Juliano em SP: veja preço dos ingressos

Cadeira superior: a partir de R$ 50 (meia-entrada legal), R$ 55 (entrada social) e R$ 100 (inteira)

Arena: a partir de R$ 125 (meia-entrada legal), R$ 135 (entrada social) e R$ 250 (inteira)

Cadeira inferior: a partir de R$ 125 (meia-entrada legal), R$ 135 (entrada social) e R$ 250 (inteira)

Pista premium: a partir de R$ 280 (meia-entrada legal), R$ 290 (entrada social) e R$ 560 (inteira)

Informações para o público: