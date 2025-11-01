Foco no MPB: Marisa Monte, Caetano e Alcione sobem aos palcos em São Paulo

MPB em São Paulo: veja os shows até o fim do ano (Novabrasil/Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 1 de novembro de 2025 às 12h02.
O ano terminará em música nos palcos de São Paulo — e o grande protagonista de novembro será a música popular brasileira (MPB). Sucessos de Marisa Monte, Alcione e Xande de Pilares, Seu Jorge, Alceu Valença, Nando Reis e Caetano Veloso se apresentam na terra da garoa ao longo do mês.
Marisa Monte retoma a turnê Phonica — Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo, que passa por diversos estados brasileiros e chega a São Paulo nos dias 8 e 9 de novembro, no Parque Ibirapuera. A cantora sobe ao palco acompanhada em uma fusão com a orquestra regida pelo maestro André Bachur, com clássicos de sua carreira.
Mais para o fim do mês, Alcione e Xande de Pilares preparam uma noite de samba na Vila América. Juntos no mesmo palco, a cantora relembra a carreira de sucessos ao lado de um dos grandes representantes do samba da atualidade. A apresentação será única na capital paulista, no dia 28.
Seguindo a programação de novembro, no dia 29 o Festival Novabrasil traz Seu Jorge, Alceu Valença, Nando Reis, Falamansa, Miguelzinho do Cavaco, Paula Toller, Zélia Duncan e muito mais para o Parque Villa Lobos, em um evento que celebra o “melhor da música moderna brasileira”, seguindo a linha da rádio.
No mesmo dia, Caetano Veloso anuncia apresentação da turnê Caetano nos Festivais no Espaço Unimed. O cantor traz um repertório diversificado, com uma série de canções de diferentes fases da carreira, como Branquinha, Vaca Profana e Não Enche, além de Anjos Tronchos, do seu último álbum de inéditas, Meu Coco (2021).
Em dezembro, na penúltima semana de 2025, Ney Matogrosso volta a botar o bloco na rua para encerrar a turnê de Homem com H, no Allianz Parque. A apresentação será no dia 21 e trará setlist composto de músicas como Poema, Sorte, Yolanda, Sangue Latino, entre outras.