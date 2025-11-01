Casual

Foco no MPB: Marisa Monte, Caetano e Alcione sobem aos palcos em São Paulo

Dois últimos meses do ano trazem apresentações de grandes artistas da música popular brasileira na cidade da garoa

MPB em São Paulo: veja os shows até o fim do ano (Novabrasil/Divulgação)

Luiza Vilela
Publicado em 1 de novembro de 2025 às 12h02.

O ano terminará em música nos palcos de São Paulo — e o grande protagonista de novembro será a música popular brasileira (MPB). Sucessos de Marisa Monte, Alcione e Xande de Pilares, Seu Jorge, Alceu Valença, Nando Reis e Caetano Veloso se apresentam na terra da garoa ao longo do mês.

Marisa Monte retoma a turnê Phonica — Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo, que passa por diversos estados brasileiros e chega a São Paulo nos dias 8 e 9 de novembro, no Parque Ibirapuera. A cantora sobe ao palco acompanhada em uma fusão com a orquestra regida pelo maestro André Bachur, com clássicos de sua carreira.

Mais para o fim do mês, Alcione e Xande de Pilares preparam uma noite de samba na Vila América. Juntos no mesmo palco, a cantora relembra a carreira de sucessos ao lado de um dos grandes representantes do samba da atualidade. A apresentação será única na capital paulista, no dia 28.

Seguindo a programação de novembro, no dia 29 o Festival Novabrasil traz Seu Jorge, Alceu Valença, Nando Reis, Falamansa, Miguelzinho do Cavaco, Paula Toller, Zélia Duncan e muito mais para o Parque Villa Lobos, em um evento que celebra o “melhor da música moderna brasileira”, seguindo a linha da rádio.

No mesmo dia, Caetano Veloso anuncia apresentação da turnê Caetano nos Festivais no Espaço Unimed. O cantor traz um repertório diversificado, com uma série de canções de diferentes fases da carreira, como Branquinha, Vaca Profana e Não Enche, além de Anjos Tronchos, do seu último álbum de inéditas, Meu Coco (2021).

Em dezembro, na penúltima semana de 2025, Ney Matogrosso volta a botar o bloco na rua para encerrar a turnê de Homem com H, no Allianz Parque. A apresentação será no dia 21 e trará setlist composto de músicas como Poema, Sorte, Yolanda, Sangue Latino, entre outras.

Ney Matogrosso | Museu da Imagem e do Som (MIS) | Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo | A partir de 21 de fevereiro (Mauricio Santana/Getty Images)

Música em São Paulo: veja datas, preços e locais

Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo

  • Datas: 8 e 9 de novembro
  • Local: Parque Ibirapuera | Avenida Pedro Álvares Cabral, S/n, Parque Ibirapuera, São Paulo (SP)
  • Ingressos: a partir de R$ 540, na bilheteria oficial do evento

Alcione e Xande de Pilares

  • Data: 28 de novembro
  • Local: Clube Atlético Aramaçan | Rua São Pedro, 345 - Vila América - Santo André (SP)
  • Ingressos: a partir de R$ 240, na bilheteria oficial do evento

Festival Novabrasil

  • Data: 29 de novembro
  • Local: Parque Villa-Lobos| Avenida Queiroz Filho, 1365 - Vila Hamburguesa - São Paulo (SP)
  • Ingressos: a partir de R$ 100, na bilheteria oficial do evento

Caetano Veloso — Caetano nos Festivais

  • Data: 29 de novembro
  • Local: Espaço Unimed | Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo (SP)
  • Ingressos: a partir de R$ 190, na bilheteria oficial do evento

Ney Matogrosso — Homem com H

  • Data: 21 de dezembro
  • Local: Allianz-Parque | Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo (SP)
  • Ingressos: a partir de R$ 190, na bilheteria oficial do evento
