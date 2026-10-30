7 filmes de terror com finais surpreendentes para assistir no Halloween

O Halloween é uma oportunidade para revisitar histórias de terror que exploram o medo, o suspense e os mistérios. Para quem gosta de filmes com desfechos inesperados, algumas produções se destacam por apresentar revelações capazes de mudar a maneira como o público interpreta tudo o que aconteceu até aquele momento.

A seleção a seguir reúne sete filmes para assistir durante a temporada de Halloween. A lista combina terror psicológico, histórias sobrenaturais e suspense, com tramas que escondem segredos até os momentos finais.

1. 'Os Outros' (2001)

Dirigido por Alejandro Amenábar, "Os Outros" acompanha Grace Stewart, interpretada por Nicole Kidman, uma mãe que vive com os dois filhos em uma mansão isolada durante a Segunda Guerra Mundial. Como as crianças não podem ter contato direto com a luz solar, a casa segue regras rígidas de iluminação e circulação.

A rotina da família muda quando novos empregados chegam à propriedade e acontecimentos estranhos alimentam a suspeita de que o imóvel está assombrado. Grace tenta proteger os filhos enquanto procura entender o que está acontecendo.

Onde assistir: Prime Video (com complemento de assinatura, aluguel ou compra).

2. 'O Sexto Sentido' (1999)

O clássico de M. Night Shyamalan apresenta Cole Sear, vivido por Haley Joel Osment, um menino que afirma enxergar pessoas mortas. Assustado com suas experiências, ele recebe ajuda do psicólogo infantil Malcolm Crowe, interpretado por Bruce Willis.

Enquanto tenta compreender o que acontece com Cole, Malcolm enfrenta dificuldades pessoais e profissionais. A relação entre os dois conduz a trama por uma sequência de encontros perturbadores e pistas que ganham importância conforme a história avança.

Onde assistir: Netflix e Disney+.

3. 'Jogos Mortais' (2004)

O primeiro filme da franquia "Jogos Mortais", dirigido por James Wan, acompanha dois homens que acordam acorrentados em um banheiro abandonado. Entre eles, há um cadáver no chão. Sem compreender como chegaram ao local, os desconhecidos encontram pistas que indicam que estão participando de um jogo elaborado por um criminoso conhecido como Jigsaw.

A situação envolve regras macabras, decisões desesperadas e uma investigação policial paralela. Conforme os personagens tentam escapar, o filme distribui informações sobre o responsável pelos testes.

Onde assistir: Globoplay.

4. 'A Chave Mestra' (2005)

Em "A Chave Mestra", Kate Hudson interpreta Caroline Ellis, uma cuidadora que aceita trabalhar na casa de um homem idoso e debilitado, localizada em uma propriedade isolada na Louisiana. Sua função é ajudá-lo na recuperação, mas o comportamento dos moradores e os segredos do imóvel despertam sua curiosidade.

Ao explorar a residência, Caroline encontra indícios de rituais ligados ao hoodoo, tradição espiritual associada à região. A investigação a conduz a uma história antiga que envolve os proprietários e os antigos trabalhadores da propriedade.

Onde assistir: YouTube, Apple TV ou Prime Video (aluguel ou compra).

5. 'A Órfã' (2009)

Dirigido por Jaume Collet-Serra, "A Órfã" acompanha Kate e John Coleman, um casal que decide adotar Esther, uma menina de nove anos. A chegada da criança parece representar uma oportunidade de reconstruir a família após uma experiência traumática.

Com o passar do tempo, Kate percebe comportamentos estranhos na filha adotiva. Pequenos incidentes dão lugar a situações violentas, enquanto a mãe tenta convencer o marido de que Esther esconde algo perigoso.

Onde assistir: Netflix e HBO Max.

6. 'O Nevoeiro' (2007)

Baseado na obra de Stephen King e dirigido por Frank Darabont, "O Nevoeiro" começa quando uma névoa espessa cobre uma pequena cidade dos Estados Unidos. David Drayton, interpretado por Thomas Jane, fica preso em um supermercado com o filho e outros moradores.

Do lado de fora, criaturas ameaçadoras parecem se esconder na névoa. Dentro do estabelecimento, o medo provoca conflitos entre os sobreviventes, que passam a discordar sobre como enfrentar a situação.

Onde assistir: Prime Video.

7. 'Corra!' (2017)

Escrito e dirigido por Jordan Peele, "Corra!" acompanha Chris Washington, um fotógrafo negro interpretado por Daniel Kaluuya, que viaja com a namorada branca, Rose Armitage, vivida por Allison Williams, para conhecer a família dela.

No início, o encontro parece desconfortável por causa de comentários e atitudes estranhas dos anfitriões. Com o passar do tempo, Chris percebe que os funcionários da propriedade também apresentam comportamentos perturbadores e que há algo muito errado com a família.

Onde assistir: Disney+ e Telecine.