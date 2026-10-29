BTS no Brasil: Senacon notifica Live Nation e Ticketmaster após fãs relatarem superlotação

RESUMO ＋ A Senacon, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, deu 24 horas para a produtora Live Nation Brasil e a plataforma de ingressos Ticketmaster Brasil explicarem problemas no início dos shows do BTS em São Paulo, marcados para 28, 29 e 30 de outubro

Após sete anos de espera, os fãs do BTS finalmente têm a chance de acompanhar os shows do grupo de kpop no Brasil, com apresentações em 28, 29 e 30 de outubro em São Paulo. No entanto, o início da turnê ''BTS World Tour | Arirang' foi marcado por problemas relatados pelas ARMYS (nome oficial do fã-clube) nas redes sociais.

Com isso, a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), deu 24 horas para a Live Nation Brasil e a Ticketmaster Brasil, responsáveis pela turnê no país e a venda de ingressos, apresentarem esclarecimentos.

Entre os relatos dos fãs estão superlotação, filas extensas e desorganizadas, sinalização insuficiente, dificuldades de orientação e falhas na disponibilização e validação de ingressos digitais. Também houve depoimentos de consumidores com ingressos válidos que tiveram o acesso prejudicado após o fechamento temporário do portão 17, que permaneceu fechado por cerca de uma hora.

A Secretaria ainda vai investigar a comercialização de um lote adicional de ingressos para as três apresentações na véspera dos shows. Na terça-feira, 26, a Ticketmaster anunciou uma leva limitada de entradas.

Segundo a Senacon, o objetivo é esclarecer a quantidade de ingressos comercializados, a relação com a lotação máxima autorizada e as condições em que o lote adicional foi disponibilizado.

Membros do BTS performam "Dynamite" durante show do intervalo na Copa do Mundo de 2026 (Foto por JUAN MABROMATA / AFP/AFP)

O que a Live Nation e a Ticketmaster precisam responder

A Live Nation precisa apresentar, em 24 horas, documentos relacionados à aprovação e à segurança do evento, incluindo o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) ou documento equivalente, alvarás e demais licenças, além das Anotações ou dos Registros de Responsabilidade Técnica das estruturas montadas.

A produtora também precisa informar a quantidade total de ingressos emitidos para cada data e setor, incluindo cortesias, credenciais e o lote adicional, e apresentar o plano de acesso, controle de filas e segurança adotado para os shows. Deverá esclarecer as circunstâncias do fechamento do portão 17, informar quantos consumidores com ingressos válidos não conseguiram entrar ou tiveram o acesso prejudicado e detalhar as medidas de atendimento ou reparação oferecidas.

Já a Ticketmaster deve apresentar, também em 24 horas, a quantidade de ingressos comercializados e emitidos para cada data e setor, com a discriminação das diferentes modalidades de venda e do lote adicional. A empresa ainda precisa informar quando e em quais condições o lote foi disponibilizado, além de esclarecer se recebeu da produtora os documentos referentes à lotação máxima aprovada antes da abertura das vendas.

Além disso, a plataforma de venda de ingressos precisa prestar informações sobre as falhas relatadas na disponibilização e validação dos ingressos digitais no dia 28, incluindo o número de consumidores afetados e as medidas adotadas para evitar a repetição dos problemas nas próximas apresentações.

Deverá informar ainda o número de ingressos validados nas catracas, as comunicações enviadas aos compradores sobre acesso e portões, o número de reclamações e pedidos de reembolso e a política de reparação aplicável aos consumidores prejudicados.