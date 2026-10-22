A Netflix começou a narrar as cenas? Veja como ajustar a audiodescrição

RESUMO ＋ A voz que descreve cenas na Netflix é a audiodescrição, uma faixa de áudio opcional criada para pessoas cegas ou com baixa visão. Para desligar, basta escolher, em Áudio e Legendas, uma faixa sem a indicação "Audiodescrição". Se a narração persistir no iPhone, no iPad ou na Apple TV, o ajuste fica nas configurações de acessibilidade do aparelho.

A voz que surge no meio do filme para contar quem entra em cena, o que os personagens vestem ou como reagem é a audiodescrição da Netflix. A narração aparece quando a faixa de áudio com esse recurso fica salva no perfil ou quando um ajuste de acessibilidade do próprio aparelho força essa faixa.

Para voltar ao som normal, basta trocar a faixa no menu Áudio e Legendas durante a reprodução. O mesmo caminho serve para quem quer ligar o recurso no streaming.

O que é a audiodescrição da Netflix?

É uma narração opcional que descreve o que acontece na tela: ações físicas, expressões faciais, figurinos, cenários e mudanças de cena. A voz entra nas pausas entre diálogos e efeitos sonoros, sem cobrir as falas dos atores.

O recurso foi pensado para que pessoas cegas ou com baixa visão acompanhem filmes e séries com autonomia. Segundo o Censo 2022 do IBGE, o Brasil tem 14,4 milhões de pessoas com deficiência, o equivalente a 7,3% da população com 2 anos ou mais. A dificuldade permanente de enxergar, mesmo com óculos ou lentes de contato, é uma das categorias investigadas pelo levantamento.

A narração também atende quem assiste sem olhar para a tela o tempo todo, como quem acompanha uma série enquanto cozinha ou arruma a casa.

Audiodescrição é o mesmo que dublagem?

Não. A dublagem substitui a voz dos atores por outro idioma. A audiodescrição mantém o áudio do título, original ou dublado, e acrescenta uma narração sobre a imagem. Por isso o menu pode exibir duas faixas do mesmo idioma, como "Português" e "Português – Audiodescrição".

Também há diferença em relação à legenda, que fica em outra coluna do mesmo menu. E se a voz lê botões, menus e nomes de títulos, e não as cenas, o mais provável é que o leitor de tela da TV ou do celular esteja ligado, um recurso do aparelho que não depende da Netflix.

Como desativar a audiodescrição na Netflix

O caminho é parecido em todos os aparelhos e muda apenas na forma de abrir os controles:

Abra o título: comece a assistir ao filme ou episódio em que a narração aparece; Exiba os controles: em celulares, tablets e computadores, toque ou clique na tela; em smart TVs, videogames, receptores, aparelhos de Blu-ray e de streaming, pressione a seta para cima ou para baixo do controle remoto; na Apple TV, deslize o dedo para cima ou pressione a seta para cima; Acesse o menu: selecione Áudio e Legendas, na parte superior ou inferior da tela; Troque a faixa: na coluna Áudio, escolha uma opção sem a palavra "Audiodescrição", como "Português" ou "Inglês [Original]"; Retome o vídeo: feche o menu e continue a reprodução.

Em algumas TVs, as opções de idioma aparecem direto na parte inferior da tela, sem o ícone de Áudio e Legendas. Se a faixa desejada não estiver na lista, a opção Outros mostra todos os idiomas disponíveis para aquele título.

Como ativar a audiodescrição na Netflix

O processo é o mesmo: abrir o menu Áudio e Legendas durante a reprodução e escolher uma faixa identificada com "Audiodescrição". A Netflix informa que o recurso está disponível na maioria dos originais da plataforma e em muitos outros filmes e séries, mas não em todo o catálogo.

Em séries, a narração pode faltar em algumas temporadas ou episódios. A oferta também varia por idioma, e um título pode ter audiodescrição em inglês sem ter a versão em português.

Como encontrar filmes e séries com audiodescrição

Há três formas de checar antes de dar play:

Página da categoria: a Netflix reúne os títulos com o recurso em netflix.com/browse/audio-description;

a Netflix reúne os títulos com o recurso em netflix.com/browse/audio-description; Selo na página do título: filmes e séries com o recurso exibem o selo de audiodescrição nos detalhes;

filmes e séries com o recurso exibem o selo de audiodescrição nos detalhes; Busca do app: termos como "audiodescrição em português" ou "audiodescrição em inglês" listam os títulos compatíveis.

Se a faixa em português não aparecer no menu de áudio, o título não oferece a narração nesse idioma.

Por que a audiodescrição volta toda vez que abro um título?

A causa mais comum está no perfil. Segundo a Central de Ajuda da Netflix, as preferências de áudio e legenda não são salvas quando títulos infantis são assistidos em perfis adultos. Quem troca a faixa num desenho, por exemplo, pode ver a narração voltar no título seguinte.

Para fixar a escolha, a empresa orienta reproduzir por dois ou três minutos um título com classificação etária para adolescentes ou superior, já com a faixa de áudio desejada. A configuração passa a valer para as próximas exibições. Em perfis infantis, a escolha fica salva sem esse passo extra.

A narração não sai mesmo depois de trocar a faixa: o que fazer?

Nesse caso, a Netflix aponta que o problema costuma estar em uma configuração do aparelho, que força a faixa com audiodescrição. O ajuste muda conforme o dispositivo.

No iPhone ou no iPad:

Abra os Ajustes do aparelho; Toque em Acessibilidade e depois em Descrições de Áudio; Desative a opção; Volte à Netflix, toque na tela durante a reprodução e abra Idioma e legendas; Na coluna Idioma, escolha uma faixa sem "Audiodescrição" e feche a tela no X; Assista por pelo menos cinco minutos para salvar a configuração no perfil.

Na Apple TV:

Na tela inicial, abra Ajustes; Entre em Geral, Acessibilidade e Descrições de Áudio; Altere a opção para Inativo; Volte à Netflix e, durante a reprodução, deslize para baixo no controle remoto; Toque em Idioma, no canto inferior direito, e escolha uma faixa sem "Audiodescrição"; Feche a tela e assista por pelo menos cinco minutos para salvar a escolha.

Para os demais aparelhos, como smart TVs de outras marcas e videogames, a Netflix informa que investiga o problema e orienta o usuário a entrar em contato com o atendimento.