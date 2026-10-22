A Netflix começou a narrar as cenas? Veja como ajustar a audiodescrição

Audiodescrição na Netflix: narração opcional fica no menu Áudio e Legendas e pode ser trocada durante a reprodução
Colaboradora
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 17h21.
A voz que descreve cenas na Netflix é a audiodescrição, uma faixa de áudio opcional criada para pessoas cegas ou com baixa visão. Para desligar, basta escolher, em Áudio e Legendas, uma faixa sem a indicação "Audiodescrição". Se a narração persistir no iPhone, no iPad ou na Apple TV, o ajuste fica nas configurações de acessibilidade do aparelho.
A voz que surge no meio do filme para contar quem entra em cena, o que os personagens vestem ou como reagem é a audiodescrição da Netflix. A narração aparece quando a faixa de áudio com esse recurso fica salva no perfil ou quando um ajuste de acessibilidade do próprio aparelho força essa faixa.
Para voltar ao som normal, basta trocar a faixa no menu Áudio e Legendas durante a reprodução. O mesmo caminho serve para quem quer ligar o recurso no streaming.
É uma narração opcional que descreve o que acontece na tela: ações físicas, expressões faciais, figurinos, cenários e mudanças de cena. A voz entra nas pausas entre diálogos e efeitos sonoros, sem cobrir as falas dos atores.
O recurso foi pensado para que pessoas cegas ou com baixa visão acompanhem filmes e séries com autonomia. Segundo o Censo 2022 do IBGE, o Brasil tem 14,4 milhões de pessoas com deficiência, o equivalente a 7,3% da população com 2 anos ou mais. A dificuldade permanente de enxergar, mesmo com óculos ou lentes de contato, é uma das categorias investigadas pelo levantamento.
A narração também atende quem assiste sem olhar para a tela o tempo todo, como quem acompanha uma série enquanto cozinha ou arruma a casa.
Não. A dublagem substitui a voz dos atores por outro idioma. A audiodescrição mantém o áudio do título, original ou dublado, e acrescenta uma narração sobre a imagem. Por isso o menu pode exibir duas faixas do mesmo idioma, como "Português" e "Português – Audiodescrição".
Também há diferença em relação à legenda, que fica em outra coluna do mesmo menu. E se a voz lê botões, menus e nomes de títulos, e não as cenas, o mais provável é que o leitor de tela da TV ou do celular esteja ligado, um recurso do aparelho que não depende da Netflix.
O caminho é parecido em todos os aparelhos e muda apenas na forma de abrir os controles:
Em algumas TVs, as opções de idioma aparecem direto na parte inferior da tela, sem o ícone de Áudio e Legendas. Se a faixa desejada não estiver na lista, a opção Outros mostra todos os idiomas disponíveis para aquele título.
O processo é o mesmo: abrir o menu Áudio e Legendas durante a reprodução e escolher uma faixa identificada com "Audiodescrição". A Netflix informa que o recurso está disponível na maioria dos originais da plataforma e em muitos outros filmes e séries, mas não em todo o catálogo.
Em séries, a narração pode faltar em algumas temporadas ou episódios. A oferta também varia por idioma, e um título pode ter audiodescrição em inglês sem ter a versão em português.
Há três formas de checar antes de dar play:
Se a faixa em português não aparecer no menu de áudio, o título não oferece a narração nesse idioma.
A causa mais comum está no perfil. Segundo a Central de Ajuda da Netflix, as preferências de áudio e legenda não são salvas quando títulos infantis são assistidos em perfis adultos. Quem troca a faixa num desenho, por exemplo, pode ver a narração voltar no título seguinte.
Para fixar a escolha, a empresa orienta reproduzir por dois ou três minutos um título com classificação etária para adolescentes ou superior, já com a faixa de áudio desejada. A configuração passa a valer para as próximas exibições. Em perfis infantis, a escolha fica salva sem esse passo extra.
Nesse caso, a Netflix aponta que o problema costuma estar em uma configuração do aparelho, que força a faixa com audiodescrição. O ajuste muda conforme o dispositivo.
No iPhone ou no iPad:
Na Apple TV:
Para os demais aparelhos, como smart TVs de outras marcas e videogames, a Netflix informa que investiga o problema e orienta o usuário a entrar em contato com o atendimento.
A faixa de áudio com audiodescrição ficou salva no perfil ou foi forçada por um ajuste de acessibilidade do aparelho.
Durante a reprodução, abra Áudio e Legendas e escolha uma faixa de áudio sem a indicação "Audiodescrição".
Não. A disponibilidade varia por título e idioma, e algumas séries não têm o recurso em todas as temporadas.
Não. A dublagem troca a voz dos atores por outro idioma; a audiodescrição acrescenta uma narração sobre o que aparece na tela.
Preferências não são salvas ao assistir títulos infantis em perfis adultos. Reproduza por dois ou três minutos um título para adolescentes ou adultos com a faixa desejada.