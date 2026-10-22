'A Diplomata': entenda o final chocante da 4ª temporada e a decisão de Hal

A quarta temporada de "A Diplomata" estreou na Netflix na última quinta-feira, 15, com a promessa de elevar a tensão política e colocar os relacionamentos dos protagonistas à prova. Nos novos episódios, Kate Wyler (Keri Russell) enfrenta uma crise internacional envolvendo o roubo de uma arma nuclear russa, enquanto tenta lidar com as consequências das decisões do marido, Hal Wyler (Rufus Sewell), e da presidente americana Grace Penn (Allison Janney).

Atenção: o texto contém spoilers da 4ª temporada de "A Diplomata".

Kate renuncia ao cargo de embaixadora

O episódio final coloca Kate diante de uma decisão que pode mudar sua trajetória política. Durante a cúpula do G7, realizada na Toscana, na Itália, Grace ameaça recorrer à força militar para impedir que outros países interfiram em uma operação americana envolvendo uma arma nuclear russa.

A postura da presidente aumenta a tensão com o Reino Unido e coloca em risco as relações entre os dois países. Kate, que defende uma solução diplomática para a crise, percebe que continuar representando o governo significaria respaldar uma estratégia com a qual discorda.

Diante dos demais líderes, a diplomata anuncia sua renúncia ao cargo de embaixadora dos Estados Unidos no Reino Unido. O gesto transforma a cúpula em um palco de protesto contra Grace e marca uma ruptura pública entre as duas.

Billie e Miguel também abandonam o governo

A decisão de Kate provoca uma reação em cadeia. Billie Appiah (Nana Mensah), chefe de gabinete da presidente, e Miguel Ganon (Miguel Sandoval), secretário de Estado, também deixam o evento.

Billie vinha apostando na possibilidade de Hal atuar como um contrapeso à presidente. Durante a cúpula, porém, Grace ordena que o vice-presidente se sente, e ele obedece. O episódio aumenta as dúvidas sobre a disposição de Hal para confrontar a chefe do Executivo.

A saída de Billie e Miguel demonstra que a crise ultrapassou o campo diplomático. Grace começa a perder o apoio de integrantes importantes da própria administração, justamente quando precisa coordenar uma resposta internacional delicada.

Hal fica ao lado de Kate?

Depois da renúncia de Kate e da saída dos outros integrantes do governo, Hal aparece e se junta ao grupo. A decisão surpreende porque ele também participou da operação secreta para recuperar o Poseidon, a arma nuclear russa que está no centro da crise.

O gesto representa uma aproximação com a esposa, mas suas motivações permanecem em aberto. Hal pode estar agindo por convicção política ou reagindo à maneira como Grace o tratou diante dos líderes internacionais.

A cena também retoma o conflito central do casamento. Ao longo da temporada, Kate e Hal enfrentam divergências sobre ambição, poder e lealdade. No encerramento, os dois voltam a caminhar na mesma direção, embora a confiança entre eles continue sujeita a novos testes.

O que acontece com Grace Penn?

A presidente termina a temporada diante de uma crise política que ameaça comprometer sua autoridade. Sua decisão de ameaçar outros países com uma intervenção militar provoca a reação de pessoas que até então ocupavam posições estratégicas no governo.

A mudança de comportamento de Grace também é um dos pontos centrais da história. Depois de sofrer uma tentativa de assassinato no início da temporada, ela passa a agir de maneira mais impulsiva e a assumir riscos que preocupam seus aliados.

Kate chega a confrontá-la sobre as mudanças em sua postura. Grace admite que pode não estar bem, mas continua tomando decisões que aumentam a tensão com o Reino Unido e colocam a relação entre os dois países em risco.

O final não apresenta uma solução definitiva para a crise de liderança. Com a saída de integrantes importantes do governo, o futuro político de Grace passa a depender de como ela reagirá à oposição dentro da própria administração.

O que acontece com a arma nuclear russa?

O Poseidon, uma arma nuclear transportada por um submarino russo desaparecido perto da costa nordeste da Inglaterra, é o elemento que conecta os principais conflitos políticos da temporada.

Kate havia defendido uma cooperação entre americanos e britânicos para lidar com o caso. Grace e Hal, porém, organizaram uma operação clandestina para tomar posse da arma, enviando um submarino americano para recuperá-la.

A situação se complica quando Bethan Vaughn (Jodie Whittaker) assume o cargo de primeira-ministra britânica e autoriza a entrada de russos em águas britânicas para recuperar os corpos dos tripulantes desaparecidos. A decisão ameaça expor a operação americana.

Grace reage com ameaças militares, enquanto Kate tenta impedir que o conflito se transforme em uma crise internacional de maiores proporções. O desfecho deixa em aberto as consequências da operação e o risco de um confronto entre os países envolvidos.

Por que Hal termina falando com a imprensa?

Nos minutos finais, Kate se dirige aos jornalistas e anuncia que Hal tem algo a dizer. O vice-presidente caminha até o microfone e começa a falar, mas a cena termina antes que o público consiga ouvir sua declaração.

A escolha deixa uma das principais perguntas para o futuro da série: Hal pretende denunciar Grace, explicar sua participação na operação do Poseidon ou apresentar uma estratégia política própria?

A fala interrompida também mantém a ambiguidade do personagem. Embora tenha se juntado a Kate, Hal ainda precisa demonstrar até que ponto está disposto a enfrentar a presidente e assumir as consequências de suas decisões.

O que o final indica para a próxima temporada?

O encerramento de "A Diplomata" deixa três questões centrais em aberto: o futuro de Grace na presidência, as consequências diplomáticas da operação envolvendo o Poseidon e a posição que Hal pretende assumir no governo.

Kate termina a temporada estabelecendo um limite para sua atuação profissional. Billie e Miguel também rompem com a administração, enquanto Hal surge como uma figura capaz de alterar o equilíbrio político em Washington.

A crise internacional continua sem uma resolução definitiva, e a declaração interrompida do vice-presidente reforça a expectativa sobre os próximos acontecimentos.

Confira o trailer da quarta temporada de 'A Diplomata':