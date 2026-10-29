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'A Fazenda 18': enquete crava qual peoa vai sair na sexta roça do reality

Parcial da votação revela o cenário da sexta Roça e indica quem pode deixar a sede de Itapecerica da Serra

'A Fazenda 18': votação do público define qual dos três participantes deixa o reality nesta quinta-feira, 29 (Reprodução / TV Record)

'A Fazenda 18': votação do público define qual dos três participantes deixa o reality nesta quinta-feira, 29 (Reprodução / TV Record)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 18h37.

Última atualização em 29 de outubro de 2026 às 18h41.

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A "Fazenda 18" chegou à sexta roça da edição. Nesta quinta-feira, 29, o público escolhe quem vai deixar Itapecerica da Serra e perder a chance de ganhar os R$ 2 milhões. Estão no páreo Darlin Ferrattry, Giovanna Gold e Maíra Charken.

O que dizem as enquetes?

Pesquisas divulgadas nesta quinta-feira apontam o participante que deve sair na edição de hoje, que vai ao ar às 22h30, depois da novela "Reis".

Até as 18h00, já foram apurados 499.003 pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Giovanna está sendo eliminada, com 21,00% dos votos.

Darlin aparece em primeiro lugar, com 42,75%, e Maíra em segundo, com 36,25%.

Resultados

  • Sites (voto da torcida): Darlin 34,92% x Giovanna 28,17% x Maíra 36,91%
  • YouTube: Darlin 47,17% x Giovanna 16,25% x Maíra 36,58%
  • Twitter: Darlin 35,21% x Giovanna 23,74% x Maíra 41,05%
  • Instagram: Darlin 39,92% x Giovanna 27,92% x Maíra 32,17%
  • Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Darlin 42,75% x Giovanna 21,00% x Maíra 36,25%

Como votar?

A votação de "A Fazenda 18" acontece exclusivamente pelo R7.com. Para participar, é necessário ter um cadastro na plataforma. Após o login, o público pode acessar a página da Roça e registrar seu voto.

Diferente de outros reality shows, como o Big Brother Brasil, o voto em "A Fazenda" é para ficar.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.

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