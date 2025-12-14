O mercado de beleza vive um momento de disputa intensa entre marcas digitais. A combinação de comunidade, tempo de entrega e performance de produto virou regra para quem tenta romper barreiras de um setor competitivo e sensível ao boca a boca.

A Spoiler, marca de beleza lançada por Viih Tube, entrou justamente nessa brecha. Em 15 dias, registrou R$ 2 milhões em faturamento e bateu duas vezes o recorde de vendas do TikTok Shop na América Latina — desempenho incomum para uma operação recém-lançada.

A razão está na junção de três movimentos: a velocidade de adoção dos body splashes, a estratégia de ofertas relâmpago dentro da plataforma e a construção de comunidade que transformou reviews espontâneos em motor de vendas no primeiro dia.

“A gente bateu o recorde de vendas na primeira live. Depois outra influenciadora bateu, e nós batemos de novo na Black Friday. Foi realmente surreal”, afirma Viih Tube.

O desafio agora é transformar o pico inicial em expansão no varejo físico e aumento de portfólio.

Da TurmaTube à criação da Spoiler

A Spoiler nasce após a consolidação da TurmaTube, marca infantil criada por Viih Tube e seu marido, Eliezer, depois do nascimento da filha Lua. A empreendedora já tinha passado por colaborações com roupas, esmaltes, maquiagem e perfumes, mas nenhuma marca era inteiramente dela — até a TurmaTube.

“Depois que eu me tornei mãe, eu amadureci muito. Daí nasceu o meu amor por empreender, por ter a minha empresa e criar estratégias para a minha própria marca”, diz.

A entrada na perfumaria, porém, já estava no radar. “Meu primeiro perfume eu criei com 15 anos, em 2015. É um segmento que eu amo, gosto de estudar e consumir”, afirma.

A Spoiler surgiu após um episódio orgânico: Viih mostrou em vídeo um produto antigo de Pedro Lucas de Lima, hoje seu sócio. O item esgotou, e ele ofereceu vender a marca a ela. Viih recusou.

“Me deu uma intuição de ‘não, eu não quero a sua marca’. Vamos criar uma nova juntos”, conta.

Hoje, a sociedade reúne Viih, Pedro e os empresários Renato Radomysler e Rafael Nasser, ligados ao setor de varejo e também sócios-fundadores da FreeBrands.

Fragrância concentrada

O diferencial dos body splashes chamou atenção pela concentração de essência acima do padrão do mercado. Enquanto a categoria opera com 3% a 4%, os produtos da Spoiler foram lançados com 6%. “Eu fui a pessoa que insistiu que fosse 6% de essência. Ele até deixa de ser um body splash dependendo da avaliação”, afirma.

O objetivo era eliminar a saída alcoólica comum em produtos da categoria. “A gente usou um álcool de altíssima qualidade. Você espirra e já sente o cheiro”, diz.

O lançamento aconteceu em uma live de cinco horas. A meta interna do TikTok era vender 10 mil dólares — valor atingido em 8 minutos. No fim, a última live somou cerca de 74 mil dólares.

“A principal estratégia foi ouvir o público. Eles queriam kits e promoções. O brasileiro quer promoção, e não tem nada de errado nisso”, diz.

As ofertas relâmpago foram decisivas. “A gente fez muitas ofertas de 5 minutos. Em menos de 1 minuto esgotava tudo”, relata.

O resultado combinado de lives, e-commerce próprio e TikTok Shop fechou os primeiros 15 dias em R$ 2 milhões.

Viih cuida da comunicação e do enredo de marca. Pedro lidera o desenvolvimento de produtos. Renato e Rafael trazem histórico de varejo e acompanham logística e operação. A influenciadora reforça que não tenta centralizar decisões.

“Eu não consigo dar conta de tudo sozinha. Um bom empresário aprende a delegar”, afirma.

Eliezer também atua nas áreas de branding e identidade visual. “O nome e a identidade visual foram ele que criou. Ele já trabalhava com isso antes”, conta Viih.

Planos para 2026

A Spoiler negocia entrada em redes de varejo e farmácias. Os nomes não foram revelados porque os contratos ainda não estão fechados.

Além disso, a marca prepara um perfume de 25% de concentração e quatro novos body splashes já em produção. Hidratantes e esfoliantes também entraram no cronograma após pedidos do público. A empresa planeja abrir quiosques de shopping em 2026.

A rápida adesão da comunidade também pressiona logística e SAC. Viih reconhece que sua imagem impulsiona vendas, mas reforça a necessidade de independência da marca.

“O nome ajuda, mas nenhuma marca pode depender 100% de uma pessoa. O produto tem que ser bom”, afirma.

Essa transição — de marca vinculada a um rosto para marca consumida por performance — será o teste central da Spoiler em 2026.

