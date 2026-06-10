Mega túnel de 14 km na Cordilheira dos Andes vai conectar o Oceano Atlântico ao Pacífico

A possibilidade de atravessar a gigantesca Cordilheira dos Andes de carro ou caminhão em qualquer época do ano está se tornando realidade. Atualmente, a viagem entre Argentina e Chile é bloqueada no inverno, tornando o trajeto um desafio para motoristas e transportadores. Um projeto de engenharia promete mudar esse cenário, impactando o turismo e o comércio na América Latina.

O Túnel de Agua Negra surge como a obra de infraestrutura mais ambiciosa do continente. A proposta é criar um corredor subterrâneo seguro com 14 quilômetros de extensão, situado a mais de 4.000 metros de altitude. O objetivo é permitir trânsito permanente entre a província de San Juan, na Argentina, e a região de Coquimbo, no Chile.

Por que a obra é histórica?

Atualmente, o transporte entre os dois países depende do passo internacional Cristo Redentor, na região de Mendoza, que enfrenta bloqueios frequentes devido à neve no inverno. O túnel será uma alternativa mais estável, garantindo circulação contínua.

Além disso, a obra facilitará o escoamento de cargas vindas do centro da Argentina, do sul do Brasil e de outras regiões para os portos do Pacífico, fortalecendo o comércio com a Ásia.

Andamento das obras

O projeto apresenta desafios de engenharia devido à altitude e à geologia complexa. Segundo Mario Schiavone, cônsul chileno em San Juan, a vontade política e o planejamento binacional permanecem firmes.

No lado chileno, equipes avançam na pavimentação e na melhoria dos acessos em regiões geograficamente complexas. No lado argentino, os estudos técnicos seguem em andamento enquanto o terreno é preparado para as escavações principais.

Impacto para o Brasil

Para estados do Sul e Sudeste, o túnel oferece uma rota alternativa de exportação para a Ásia. Mercadorias poderiam seguir por rodovias até portos chilenos no Pacífico, reduzindo tempo e custos em comparação à travessia pelo Atlântico e pelo Canal do Panamá.

O projeto tem potencial para redesenhar a logística sul-americana, aproximando o Brasil e o Mercosul dos mercados do Pacífico e criando um novo corredor comercial através da Cordilheira dos Andes.