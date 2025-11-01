Com Boca Rosa independente, Bianca Andrade mira R$ 400 milhões em 2026

“Sempre quis ter marca independente. A parceria anterior foi importante para aprender a indústria, mas eu queria ser dona do meu próprio negócio”, afirma Bianca Andrade, influencer e empresária da marca de maquiagem Boca Rosa, que mira em 2026 um faturamento de R$ 400 milhões.

Ao encerrar o ciclo de cocriação com a Payot, Andrade assumiu o volante do negócio - sem sócio investidor neste primeiro momento - para “entender o valor da marca” e construir base de governança antes de trazer capital.

“Encerrar o contrato de parceria não foi uma decisão súbita, foi algo planejado”, afirma Andrade.

Em entrevista exclusiva à EXAME, a empresária que cresceu na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, começou aos 16 anos trabalhar como maquiadora, mas ganhou destaque ensinando técnicas de maquiagem nas redes sociais. Hoje, a empresária soma mais de 19 milhões de seguidores no Instagram – e tem novos planos para o negócio no Brasil.

Como começou e terminou a sociedade da Boca Rosa com a Payot?

A sociedade entre Bianca Andrade e a Payot começou em 2018, quando a influenciadora lançou a linha Boca Rosa Beauty by Payot, em um modelo de cocriação. A parceria unia o alcance digital e a visão criativa de Bianca ao know-how industrial e de distribuição da tradicional marca francesa de cosméticos.

Durante cerca de cinco anos, a colaboração foi um sucesso comercial, consolidando a Boca Rosa como uma das marcas de maquiagem mais populares do país. No entanto, desde o início, Bianca já expressava o desejo de um dia ter sua própria operação.

Em 2023, a sociedade foi encerrada de forma natural e consensual, sem quebra de contrato. Bianca explicou que o ciclo foi concluído após o prazo previsto e que a decisão de seguir sozinha foi motivada pela vontade de ter autonomia sobre as decisões criativas e estratégicas da marca.

Após o fim da parceria, ela lançou, em 2024, a nova fase da marca, agora 100% independente,

Capital e metas para 2026

Andrade investiu R$ 30 milhões do próprio caixa na largada como marca independente e quer abrir a empresa a investidores em 2026 para acelerar tecnologia, volume e custo-benefício.

Além da meta para 2026 de R$ 400 milhões de faturamento, há outra meta de longo prazo – chegar a R$ 1 bilhão até 2030 em receita – mas para Andrade, se for preciso recalcular a meta, ela fará, o objetivo é crescer com sustentabilidade.

“Se não acontecer em 2030 e sim em 2035, tudo bem. Não vou sacrificar a alma da marca por ansiedade de número”, afirma a empresária.

Como são feitos os produtos e onde eles devem chegar

No primeiro ano como marca independente, a Boca Rosa colocou mais de 100 produtos no mercado. Bianca evitou repetir fórmulas antigas e priorizou uma “história nova” com linha 100% vegana e lista de ingredientes “ready to export”.

A parte de pesquisa e desenvolvimento dos produtos fica no Brasil, com desenvolvimento em São Paulo e parceiros industriais selecionados (80% da produção ainda no país; parte na Ásia para tecnologias específicas, como as coreanas).

A estratégia técnica conversa com o posicionamento: cartela de 50 tons (com consultoria de diversidade) e aposta em formatos stick para pele — que, segundo ela, combinam praticidade, recompra recorrente e tendência mundial.

“Daqui a dois anos todas as marcas vão lançar stick. A gente puxou essa tendência no Brasil com um portfólio pensado para recompra.”

Um burnout no meio do processo de fabricação, custo e guerra por eficiência

No bastidor, a transição exigiu renegociar fábricas, refazer processos e “ensinar conta” na cadeia. Bianca relata ter intervindo pessoalmente em problemas de embalagem e custos.

“Sou a alma do negócio e aprendi a delegar, mas entrei no front quando precisei. Afinal, o custo errado quem paga é a consumidora”, diz.

Bianca reconhece ter passado por um “burnout” ao centralizar tudo e diz estar aprendendo a delegar. Com a mãe como sócia (Mônica Andrade), ela segue liderando a companhia com mais equilíbrio e segurança.

“Eu via minha mãe empreendendo, ela era dona de um buffet pequenininho na favela, mas era referência de qualidade. Eu queria seguir o padrão dela e ter o apoio dela é fundamental nesta nova fase”, diz Andrade que afirma que a mãe, inclusive, dá dicas para novos produtos.

“Ela prova tudo. Foi por causa dela que criamos o pó compacto, porque ela dizia que o solto sujava tudo”, conta Andrade.

Canais: B2B puxa, e-commerce recalibrado

Apesar do DNA digital, o e-commerce ainda representa menos de 20% das vendas.

“Maquiagem, especialmente pele com 50 tons, pede prova física. O negócio é B2B”, diz.

A marca testou TikTok Shop e trouxe provador virtual (que Bianca descreve como uma “primeira” entre marcas brasileiras), mas decidiu reequilibrar a ambição online para não “forçar” 30% de participação antes da hora.

O que mais vende (e surpreende)

Embora pele seja a categoria mais forte da Boca Rosa, o produto nº 1 hoje são as máscaras (sobrancelha e olhos). O pó compacto - decidido após pesquisa de uso real e “validação” pela mãe, sócia e testadora 50+ - já rendeu prêmio da Glamour.

“Meu produto não tem pico e queda; ele cresce no tempo. Boca Rosa é tipo vinho, só melhora com o tempo”, afirma Andrade.

Público e narrativa: diversidade, 40+ e tempo como luxo

A maior base segue entre 25 e 35 anos, mas a mira estratégica está no público 40+, com campanhas que combatem o etarismo. “Metade da nossa arquibancada tinha mulheres 40+”.

O design minimalista e as embalagens atemporais servem à lógica de recompra e sustentabilidade — não à efemeridade de datas promocionais. “Vendo histórias, não modismos de embalagem”, diz.

“O presente que posso dar à consumidora é poupar o tempo dela. Tempo é o ativo mais caro.”

Próximos passos

No curto prazo, a ordem é consolidar o Brasil e sustentar P&D local com manufatura parceira enxuta e criteriosa. “O nosso foco será nacional nos próximos 4 anos”, afirma a influencer.

Em 2026, a marca planeja rodada de investimento e em breve irá anunciar uma collab global com uma das maiores marcas do mundo. Exportação para Europa e América Latina entra no plano depois da consolidação doméstica.

“A Boca Rosa é um negócio de longo prazo. Eu quero crescer com consistência, com propósito e com o mesmo DNA que me trouxe até aqui: fazer o impossível parecer possível,” afirma Andrade.

