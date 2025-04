21 de abril é feriado? Veja o calendário completo das próximas folgas

Na próxima segunda-feira, 21, é comemorado o Dia de Tiradentes, data que faz referência à morte do mineiro Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido na história nacional como Tiradentes. Ele foi o líder da Inconfidência Mineira, uma maiores revoltas para a independência do Brasil.

O feriado é uma homenagem à morte de Tiradentes, que foi enforcado no dia 21 de abril de 1792.

Quem foi Tiradentes?

Joaquim José da Silva Xavier nasceu no dia 12 de novembro de 1746 na Fazenda do Pombal, anteriormente município de São João del Rei e atualmente município de Ritápolis, Minas Gerais. Ele era dentista, por isso o apelido de Tiradentes, tropeiro, minerador e militar no posto de Alferes da cavalaria de Dragões Reais de Minas, a força militar que atuava na Capitania de Minas Gerais.

Tiradentes foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, movimento que se estendeu de 1789 a 1792, contra os altos impostos cobrados pela Coroa Portuguesa no Brasil. Em 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado em praça pública, no Rio de Janeiro.

Somente a partir da Proclamação da República, Tiradentes começou a ter sua figura como herói brasileira definida. Por isso, o dia do seu enforcamento foi declarado feriado. Em 9 de dezembro do mesmo ano, a lei nº 4.897 foi sancionada pelo presidente Castelo Branco, instituindo Joaquim José da Silva Xavier como Patrono Cívico da Nação Brasileira.

Por que 21 de abril é feriado?

Feriado nacional: veja o calendário de 2025 com as próximas datas

1º de janeiro (quarta-feira) – Confraternização Universal

– Confraternização Universal 4 de março (terça-feira) – Carnaval (ponto facultativo na maior parte do Brasil)

– Carnaval (ponto facultativo na maior parte do Brasil) 18 de abril (sexta-feira) – Sexta-feira Santa

– Sexta-feira Santa 21 de abril (segunda-feira) – Tiradentes

– Tiradentes 1º de maio (quinta-feira) – Dia do Trabalho

– Dia do Trabalho 19 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi

– Corpus Christi 7 de setembro (domingo) – Independência do Brasil

– Independência do Brasil 12 de outubro (domingo) – Nossa Senhora Aparecida

– Nossa Senhora Aparecida 2 de novembro (domingo) – Finados

– Finados 15 de novembro (sábado) – Proclamação da República

– Proclamação da República 20 de novembro (quinta-feira) – Dia da Consciência Negra

– Dia da Consciência Negra 25 de dezembro (quinta-feira) – Natal

1º de janeiro: Confraternização Universal

O dia 1º de janeiro, feriado nacional desde 1949, é celebrado como a Confraternização Universal, marcando o início do ano. A data é reconhecida por sua importância global, sendo comemorada em diversos países ao redor do mundo, com festas e eventos de celebração da passagem de ano. No Brasil, as atividades são geralmente suspensas, proporcionando um momento de descanso e renovação para muitos. Em 2025, o feriado será em uma quarta-feira, o que pode gerar um recesso prolongado para algumas pessoas.

4 de março: Carnaval

O Carnaval é um dos feriados mais tradicionais do Brasil, e em 2025, a data será celebrada nos dias 3 e 4 de março (segunda e terça-feira). O Carnaval é amplamente comemorado, especialmente nas cidades com grandes desfiles de escolas de samba, como no Rio de Janeiro e em São Paulo, além das festas populares em várias outras regiões. O Carnaval, originado das celebrações pagãs na Europa, foi introduzido no Brasil no século XIX e se transformou em uma das maiores festas populares do mundo. A quarta-feira de Cinzas no dia 5 de março, comemoração feita logo após o Carnaval, marca o fim da folia e o início da Quaresma para a Igreja Católica.

18 de abril: Sexta-feira Santa

A Sexta-feira Santa é um feriado cristão que marca a morte de Jesus Cristo na cruz, sendo um dia de reflexão e luto para os católicos. Em 2025, a data será comemorada no dia 18 de abril, uma sexta-feira. Este feriado, instituído em 1962, é parte da celebração da Semana Santa, que antecede a Páscoa. Tradicionalmente, as atividades de lazer e comércio são reduzidas, com muitas famílias participando de celebrações religiosas e outros atos de devoção.

21 de abril: Tiradentes

O feriado de Tiradentes, comemorado no dia 21 de abril, é uma data histórica que homenageia Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira. O movimento, que buscava a independência do Brasil do domínio português, culminou com a prisão e execução de Tiradentes, tornando-o símbolo da luta pela liberdade. O feriado é celebrado desde 1890 e, em 2025, cairá em uma segunda-feira. É um momento de reflexão sobre a luta pela independência do país.

1º de maio: Dia do Trabalho

O Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio, é um feriado nacional desde 1925 e é dedicado à valorização dos trabalhadores e às suas conquistas. A data remonta às manifestações operárias que ocorreram no final do século XIX, especialmente os protestos de Chicago, em 1886, que resultaram na morte de trabalhadores em busca de melhores condições de trabalho. No Brasil, a data é marcada por atos e eventos voltados à defesa dos direitos dos trabalhadores, com destaque para as centrais sindicais e movimentos populares. Em 2025, o Dia do Trabalho cairá em uma quinta-feira.

19 de junho: Corpus Christi

Corpus Christi, celebrado em 19 de junho em 2025, é um feriado católico que homenageia o Corpo de Cristo, comemorando a presença real de Jesus na Eucaristia. A data foi instituída em 1264 pelo Papa Urbano IV, mas no Brasil, a celebração só se popularizou no século XX. Tradicionalmente, a data é marcada por procissões religiosas, com destaque para as cidades que realizam tapetes de flores e areia nas ruas. No Brasil, o feriado é geralmente facultativo, mas em muitos estados e cidades é considerado um dia de descanso e reflexão religiosa.

7 de setembro: Independência do Brasil

O dia 7 de setembro é considerado feriado nacional, de acordo com as leis nº 662, de 6 de abril de 1946, e nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002. As atividades geralmente são suspensas nesta data desde 1949. Em 2025, o feriado cairá em um domingo. O 7 de setembro é um dia extremamente importante para a nossa história, marcando a independência do Brasil do domínio português.

12 de outubro: Dia de Nossa Senhora Aparecida

No dia 12 de outubro, é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, uma data para lembrar da importância da que é considerada a padroeira do Brasil. A data foi estipulada durante a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) ocorrida em 1953. O Dia de Nossa Senhora Aparecida é considerado feriado nacional, segundo a Lei n. 6.802/1980, oficializada em 1980 pelo presidente João Batista Figueiredo. Em 2025, o feriado cairá em um domingo.

2 de novembro: Finados

O Dia de Finados é considerado feriado nacional em conformidade com a Portaria do Primeiro-Secretário nº 29, de 2021 do Senado Federal. Em 2025, a data será comemorada em um domingo, no dia 2 de novembro. A data é dedicada a lembrar e rezar pelos entes falecidos, e é marcada por celebrações religiosas em cemitérios e igrejas em todo o Brasil.

15 de novembro: Proclamação da República

No dia 15 de novembro, é celebrada a Proclamação da República do Brasil, um dos feriados nacionais do mês de novembro. A data comemora a mudança do regime monárquico para o republicano, com a deposição do imperador Dom Pedro II. A Proclamação da República ocorreu em 1889 e, em 2025, o feriado cairá em um sábado.

20 de novembro: Dia da Consciência Negra

No dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra, que desde 2023 é feriado nacional, conforme a sanção da lei 14.759 pelo presidente Lula. A data remonta o momento da morte de Zumbi dos Palmares, um dos principais representantes da resistência negra à escravidão no Brasil. Em 2025, o feriado será comemorado em uma quinta-feira.

25 de dezembro: Natal

O único feriado de dezembro é o Natal, no dia 25 de dezembro. Para as religiões cristãs, o Natal é o nascimento de Jesus Cristo, a figura central do Cristianismo. Em 2025, o Natal será em uma quinta-feira.